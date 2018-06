Sono imprenditori | sono minorenni multimilionari | ecco come hanno fatto

Ecco chi Sono i migliori imprenditori immigrati in Italia : In questi tempi di xenofobia serpeggiante, un premio come quello dei MoneyGram Awards diventa più importante che mai: premia l’imprenditoria immigrata in Italia, quella che si è distinta, quella che ha portato nel nostro Paese ricchezza, buone idee e sviluppo. La maggior parte arriva dall’Europa dell’Est (30%9), ma ci sono anche tanti sudamericani (21%) e pure una presenza di imprenditori originari dal Maghreb (14%) e dall’Africa (13%). Le ...

Aemilia - chiesti più di mille anni di carcere : “Boss non minacciano aziende locali. Sono gli imprenditori a cercarli” : I pubblici ministeri Marco Mescolini e Beatrice Ronchi chiedono la condanna di 148 su 149 imputati del rito ordinario di Aemilia, il più grande processo alla ‘ndrangheta mai celebrato in Italia. Oltre 1700 anni di galera tra i due tronconi, ordinario e abbreviato, in cui si è spezzato il procedimento reggiano. anni che si sommano a quelli già sentenziati in appello nel rito abbreviato di Bologna, portando a due millenni la richiesta ...