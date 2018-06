Sondaggi | Ipsos | “L’indice di gradimento di Conte è al 60% Priorità per gli elettori?

Sondaggio Ipsos - in due settimane la Lega guadagna il 4 - 2% : La tabella del Sondaggio Ipsos illustrato sul Corriere della Sera fa impressione. Alla casella 'Lega' il balzo delle preferenze del Carroccio è tale da far pensare a un errore. Ma poi il testo dell'...

Sondaggi politici Ipsos : i leghisti stanno tutti con Salvini : Guardando le risposte al terzo quesito posto da Ipsos al suo campione, appare chiaro come i leghisti abbiano fatto quadrato intorno a Salvini in vista dei rischi per l'economia nazionale insiti nell'...

Sondaggi Swg-Ipsos - 40% degli elettori Pd favorevole all’accordo con M5s. A oltre il 60% dei 5 stelle piace governo con Lega : Gli elettori Pd sono a favore di un governo con il Movimento 5 stelle per il 40,7 per cento, ma preferirebbero un esecutivo del presidente guidato da una personalità esterna ai partiti (75,8%). Mentre il 44 per cento dei sostenitori M5s dà un giudizio positivo all’accordo con i dem, pur preferendo l’accordo con la Lega (73,4%) perché “i due partiti che hanno vinto le elezioni devono governare”. La fotografia dei Sondaggi ...

Matteo Renzi umiliato dal Sondaggio Ipsos di Pagnoncelli per Giovanni Floris : chi comanda nel Pd per il 52% : Chi comanda nel Pd ? Matteo Renzi ? Il segretario reggente Maurizio Martina ? L'ex democristiano Dario Franceschini ? Il sondaggio Ipsos di Nando Pagnoncelli per DiMartedì su La7 prova a rispondere ...