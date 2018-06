Somalia | Al-Shabaab uccide militare americano in imboscata

In Somalia una bomba è esplosa durante una partita di calcio - al Shabaab ha rivendicato l’attentato : durante una partita di calcio in uno stadio di Brava, nel sud della Somalia, è esplosa una bomba: secondo quanto riferito dalla polizia somala all’agenzia di stampa Associated Press, ha ucciso cinque tifosi e ferito altre otto persone. Sembra che The post In Somalia una bomba è esplosa durante una partita di calcio, al Shabaab ha rivendicato l’attentato appeared first on Il Post.