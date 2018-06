SOLIDARIETÀ PER NOEMI | A PERUGIA CENA DI BENEFICENZA

Di Maio a Pomigliano d’Arco per esprimere SOLIDARIETÀ agli operai Fiat : Il ministro del Lavoro e vicepremier oggi è stato in visita allo stabilimento Fiat di Pomigliano d'Arco, dove ha ricevuto una calorosa accoglienza dai lavoratori della fabbrica. Ieri si era recato in ospedale per incontrare l'operaio che aveva cercato di darsi fuoco per protesta davanti casa sua, dopo essere stato licenziato.Continua a leggere

Governo - cambiamento nelle politiche economiche per più giustizia e SOLIDARIETÀ : Una politica nuova a vantaggio delle classi più deboli della piccola impresa, degli agricoltori, dei commercianti e dei cittadini più deboli, questi alcuni degli obiettivi del contratto M5S-Lega

Germania - sacerdote indossa velo per SOLIDARIETÀ ai musulmani : Un sacerdote ha indossato una sorta di velo islamico per esprimere solidarietà ai migranti e alle persone di fede musulmana. È successo in Germania, dove il parroco sessantenne don Wolfgang Sedlmeier, dopo la messa di Pentecoste, ha deciso di rispondere così ad alcune parole rilasciate da Alice Weidel, leader di Alternative für Deutschland.L'esponente politico della formazione sovranista tedesca aveva affermato, tra le altre cose, che:"I burqa, ...

Per una rinnovata SOLIDARIETÀ europea : Il tema del futuro della solidarietà europea rimarrà per lungo tempo al centro delle politiche pubbliche.È utile l'accostamento con quanto ha scritto Amartya Sen, con riferimento alla crisi greca e alle erronee misure imposte al governo di quel paese dalle istituzioni europee. L'innalzamento dell'età pensionabile, affiancato al taglio delle pensioni per i lavoratori con basso reddito, è considerato un errore, ...

Sondrio - Rete di SOLIDARIETÀ PER il lavoro L'impegno dei fedeli per i disoccupati : Quest'ultima esperienza non è andata bene è stato il commento, a dimostrazione che la materia umana non è una scienza esatta, ma la speranza merita sempre una possibilità. Per individuare chi può ...

Vela e SOLIDARIETÀ - è festa sul Lungomare con Gv3 : il mare per tutti : Venerdì 1 giugno sono stati a bordo con GV3 le classi quinte della scuola elementare del quartiere Paradiso, sabato 2 giugno invece si terranno due spettacoli nella zona antistante palazzo Montenegro:...

Pediatri di domani in “gara” per la SOLIDARIETÀ : confezionano con le loro mani 35.000 pasti per i bambini meno fortunati del mondo : Dopo tre giorni di formazione sulla nutrizione neonatale, oltre 100 giovani specializzandi in Pediatria si sono messi in gioco oggi in una gara di solidarietà: a margine della visita tecnica allo stabilimento Plasmon di Latina, i Pediatri di domani, provenienti da tutte le 36 Scuole di Specializzazione d’Italia, hanno assemblato con le loro mani 35.000 singole razioni di cibo. Queste confezioni di riso, soia, verdure liofilizzate e vitamine ...

Vivicittà-Porte aperte : si è corso a Roma - Ferrara e Parma per diritti e SOLIDARIETÀ : Giovedì 24 maggio detenuti ed atleti esterni hanno corso insieme per diritti e solidarietà “La corsa più grande del mondo” diventa Vivicittà-Porte apertee trasforma lo sport in un efficace canale di integrazione, per far incontrare carcere e territorio. Mercoledi 24 maggio Vivicittà, la corsa per i diritti e la solidarietà organizzata dall’Uisp, si è tenuta nel carcere femminile di Rebibbia. Hanno partecipato circa quaranta donne ...

Festa del pane per la SOLIDARIETÀ con un fine settimana al parco : ... un'economia virtuosa che riesce ancora a rispondere alle sfide del difficile contesto economico nazionale». Marano risponde in modo propositivo, fa sapere ancora il primo cittadino, «con un ...

Donne e SOLIDARIETÀ : tutte in auto per la Sabina : Un evento automobilistico di solidarietà in rosa. Il 3 giugno in Sabina scatta Donna Sprint, un raduno solidale con equipaggi composti esclusivamente da Donne. La manifestazione, all'insegna della ...

Conte - il papà della piccola Sofia : da Conte sostegno per SOLIDARIETÀ - non a favore di Stamina : 'Giuseppe Conte non chiese alcun compenso professionale, fece tutto pro bono per aiutare la nostra famiglia. E la sua vicinanza alla nostra causa fu di natura solidaristica: si vuole far coincidere il ...

Fisciano - 'La SOLIDARIETÀ' ricerca nuovi volontari per i suoi mezzi di soccorso : Fisciano. L'Associazione di volontariato "La Solidarietà" di Fisciano ha dato inizio alle selezioni per la ricerca di volontari da formare per il ruolo di "autista del 118" e "assistente su veicoli di ...

Giuseppe Manno viola per SOLIDARIETÀ : Alghero aderisce alla Giornata Mondiale delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali, con l'iniziativa che in tutto il mondo illumina oltre 140 monumenti.

Volley : Mano nella mano - anche Diouf va in Uganda per SOLIDARIETÀ : Vedere i campi in erba tracciati con solchi nel terreno è la dimostrazione che lo sport, a qualsiasi latitudine e livello, parla una lingua universale'. La delegazione farà rientro in Italia il 9 ...