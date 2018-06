Solidarietà I Lions Ravenna Bisanzio consegnano il Melvin Jones e donano 1 100 euro alla

ravennanotizie

: FuturoMolise | Giunge alla VIII edizione il 'Lions Golf Trophy' organizzato dal Lions Club Termoli per la solidarie… - futmolise : FuturoMolise | Giunge alla VIII edizione il 'Lions Golf Trophy' organizzato dal Lions Club Termoli per la solidarie… - Lions108ta1 : Lions Distretto 108Ta1 - Progetto Philia: Unità, Amicizia, Solidarietà -

(Di sabato 9 giugno 2018) ... i premiati sono: Lanfranco Gualtieri premiato per il suo impegno nella società civile, Luca Casadio , assente per motivi di lavoro premiato per il suo impegno nello sport e Paola Novara per il suo ...