Slimefest 2018 OGGI a Mirabilandia! Tutto quello che c’è da sapere sull’evento

Elettra Lamborghini si esibirà allo Slimefest 2018 a Mirabilandia! : Sabato 9 giugno The post Elettra Lamborghini si esibirà allo Slimefest 2018 a Mirabilandia! appeared first on News Mtv Italia.

Slimefest 2018 : ecco tutti i super ospiti dell’evento musicale di Nickelodeon! : Biondo, Federica Carta, GionnyScandal, Mose, Rocco Hunt, Thomas... The post Slimefest 2018: ecco tutti i super ospiti dell’evento musicale di Nickelodeon! appeared first on News Mtv Italia.

Il Nickelodeon Slimefest 2018 sarà condotto da Shade : Giunta alla terza edizione, sabato 9 giugno tornerà Slimefest, l’evento musicale dove i protagonisti sono i ragazzi e le loro famiglie. Lo show porterà anche quest’anno sul palco gli artisti italiani tra i più amati dai ragazzi: cantanti, youtuber e ospiti. Lo Slimefest è organizzato come sempre da Nickelodeon, il canale tematico per giovani che si trova sul bouquet intrattenimento di Sky. Per quanto concerne le novità di quest'anno, in ...