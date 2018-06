SkyTg24 | Città al voto | uno speciale sulle elezioni

tvzap.kataweb

(Di sabato 9 giugno 2018) Domani quasi 800 Comuni in Italia, di cui 20 capoluogo di provincia, saranno chiamati a decidere i loro nuovi amministratori. Si tratta della prima consultazione successiva alla nascita del nuovo Governo e potrebbe avere un impatto anche sulla politica nazionale. Per raccontare in tempo reale questo appuntamento elettorale, Sky TG24 HD presenta loal”, in onda dalle 22.30 di domenica 10 giugno e poi per l’intera giornata di lunedì 11 giugno 2018. La testata diretta da Sarah Varetto proporrà una cronaca puntuale della consultazione, con continui collegamenti live dalle principalichiamate al– come Ancona, Avellino, Brescia, Brindisi, Catania, Messina, Siena, Pisa e Treviso – e le dichiarazioni a caldo di tutti i protagonisti. In studio Fabio Vitale, Roberto Inciocchi, Milo D’Agostino, Monica Peruzzi, Helga Cossu, Vittorio Eboli e Olivia ...