Sky Cinema | un canale dedicato al pianeta delle scimmie

Sky Cinema Il Pianeta delle Scimmie HD - canale interamente dedicato alla saga : Da sabato 9 a domenica 17 giugno si accende Sky Cinema Il Pianeta delle Scimmie, un canale interamente dedicato all’iconica saga, basata sul romanzo di Pierre Boulle. Da non perdere la prima visione di THE WAR – IL Pianeta delle Scimmie. Appuntamento, lunedì 11 giugno alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD e alle 21.45 su Sky Cinema Il Pianeta delle Scimmie HD. Tutti i film son...

Sabato 9 Giugno sui canali Sky Cinema HD : Moonwalkers 1969: il governo americano ha bisogno delle riprese di un falso allunaggio per battere sul tempo i russi e manda a Londra un agente della CIA traumatizzato dal Vietnam perche' convinca Kubrick a girarlo. Ma si mette in mezzo lo spiantato manager di un gruppo rock, e finiscono per ingaggiare un auteur sperimentale. (SKY Cinema UNO HD/canale 301 ore 21.15) Quando un padre Gerald Butler e Willem Dafoe in un toccante ...

Venerdi 8 Giugno sui canali Sky Cinema HD : Quando un padre Gerald Butler e Willem Dafoe in un toccante dramma familiare. Un manager ossessionato dalla carriera deve rimettere la sua vita in discussione quando il figlio di dieci anni si ammala gravemente.(SKY Cinema UNO HD/canale 301 ore 21.15) Scorched Earth - Cacciatrice di taglieGina Carano, ex lottatrice di arti marziali miste, in un action apocalittico. In una Terra ormai al collasso, la grintosa Gage insegue uno spietato ...

Paterno - il film HBO con Al Pacino giovedì 31 maggio in esclusiva su Sky Cinema Uno HD : giovedì 31 maggio in esclusiva su Sky Cinema Uno HD va in onda Paterno, il film prodotto da HBO ed interpretato da Al Pacino che racconta le vicende che hanno screditato Joe Paterno

Giovedi 7 Giugno sui canali Sky Cinema HD : Scorched Earth - Cacciatrice di taglie Gina Carano, ex lottatrice di arti marziali miste, in un action apocalittico. In una Terra ormai al collasso, la grintosa Gage insegue uno spietato criminale, leader di una pericolosa banda. (SKY Cinema UNO HD/canale 301 ore 21.15) Queen of the Desert Non c'era un marito buono per Gertrude Bell in tutta l'Inghilterra. Troppo sveglia, curiosa, acculturata, intelligente e troppo poco disposta a nascondere ...

Mercoledi 6 Giugno sui canali Sky Cinema HD : Queen of the Desert Non c'era un marito buono per Gertrude Bell in tutta l'Inghilterra. Troppo sveglia, curiosa, acculturata, intelligente e troppo poco disposta a nascondere queste qualita' per accasarsi. Solo fuori dai confini del suo paese, nei deserti dell'impero Ottomano in disfacimento, ha cominciato a vivere. Non solo popoli, persone, immensita' e luoghi da conoscere ma anche esseri umani che ne apprezzassero la forza intellettuale. Tra ...

Martedi 5 Giugno sui canali Sky Cinema HD : Urge Un gruppo di amici, mentre si trova in vacanza in un'isola, prende parte alla creazione di una nuova droga che gli fa perdere il controllo sui propri istinti. Le conseguenze dell'assunzione di questa nuova potentissima sostanza saranno tragicomiche. (SKY Cinema UNO HD/canale 301 ore 21.15) Cars 3Terzo capitolo della saga Disney Pixar dedicata alle auto. Con l'aiuto di Sally e Cricchetto, e i consigli di una brava istruttrice, Saetta ...

Lunedi 4 Giugno sui canali Sky Cinema HD : Cars 3 Terzo capitolo della saga Disney Pixar dedicata alle auto. Con l'aiuto di Sally e Cricchetto, e i consigli di una brava istruttrice, Saetta McQueen sfida il modernissimo bolide Jackson Storm. (SKY Cinema UNO HD/canale 301 ore 21.15) Codice criminale Chad, il padre Colby e alcuni amici conducono da anni un'esistenza ai margini della societa', sopravvivendo grazie a furti occasionali e alla destrezza di Chad, eccellente pilota. Chad, ...

Domenica 3 Giugno sui canali Sky Cinema HD : Codice criminale Chad, il padre Colby e alcuni amici conducono da anni un'esistenza ai margini della societa', sopravvivendo grazie a furti occasionali e alla destrezza di Chad, eccellente pilota. Chad, stanco di questa vita, vorrebbe trasferirsi altrove con moglie e figli, ma Colby e' contrario e Chad non riesce ad affrontarlo e a dirgli di no. (SKY Cinema UNO HD/canale 301 ore 21.15) Pertini - Il combattenteGiancarlo De Cataldo ...

Sabato 2 Giugno sui canali Sky Cinema HD : Pertini - Il combattenteGiancarlo De Cataldo racconta Sandro Pertini. Ripercorriamo la vita del 'Presidente piu' amato dagli italiani' grazie ad alcuni testimoni come Giorgio Napolitano, Emma Bonino, Gad Lerner, Antonello Venditti e Dino Zoff. Rep. 3 giu 18:20 (SKY Cinema UNO HD/canale 301 ore 21.15) Baby Driver - Il genio della fugaBaby, cosi' viene chiamato, e' un giovane che alla guida di un'auto e' in grado di compiere le ...

Venerdi 1 Giugno sui canali Sky Cinema HD : Baby Driver - Il genio della fugaBaby, cosi' viene chiamato, e' un giovane che alla guida di un'auto e' in grado di compiere le piu' spericolate evoluzioni. Questa sua abilita' viene sfruttata da Doc, un criminale dall'aspetto borghese, con il quale ha un conto aperto che deve saldare. Baby deve anche occuparsi dell'anziano invalido che lo ha fatto crescere e si sta innamorando della cameriera di un fast food. Cio' che ora vorrebbe poter fare e' ...

Giovedi 31 Maggio sui canali Sky Cinema HD : Paterno Un monumentale Al Pacino, diretto da Barry Levinson, nella vera storia di Joe Paterno, il celebre allenatore di football americano universitario coinvolto in uno scandalo sessuale. (SKY Cinema UNO HD/canale 301 ore 21.15) 47 MetriDue giovani sorelle - Lisa e Kate - sono in vacanza in una localita' marina in Messico. La situazione sarebbe ideale per svagarsi alla grande, ma Lisa e' turbata per essere stata lasciata dal suo ...

