Skam Italia rinnovata per una seconda stagione | dopo Eva | chi sarà la nuova protagonista?

Skam Italia : «La stagione 2 si farà - e ci saranno tante novità» : ... presente al Biografilm Festival 2018 per presentare in anteprima l'ultimo episodio della prima stagione di questa serie tv che offre una nuova visione del mondo degli adolescenti. Ispirato al format ...

Skam Italia 2 ci sarà? Il finale di stagione su TIMVision con Eva protagonista - in attesa dei nuovi episodi : TIMVision ha pubblicato il finale di stagione, e ora i fan chiedono a gran voce Skam Italia 2. Al momento non ci sono conferme su un seguito per l'acclamata serie, remake del prodotto norvegese, ma il responso del pubblico è stato unanime. Ogni volta che la piattaforma pubblica una nuova clip, i giovanissimi si riuniscono sul web per commentare. In breve tempo, l'hashtag #SkamItalia raggiunge i top trend di Twitter. E non è tutto. A detta di ...