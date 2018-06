SKAM Italia | «La stagione 2 si farà | e ci saranno tante novità»

SKAM Italia 2 ci sarà? Il finale di stagione su TIMVision con Eva protagonista - in attesa dei nuovi episodi : TIMVision ha pubblicato il finale di stagione, e ora i fan chiedono a gran voce Skam Italia 2. Al momento non ci sono conferme su un seguito per l'acclamata serie, remake del prodotto norvegese, ma il responso del pubblico è stato unanime. Ogni volta che la piattaforma pubblica una nuova clip, i giovanissimi si riuniscono sul web per commentare. In breve tempo, l'hashtag #SkamItalia raggiunge i top trend di Twitter. E non è tutto. A detta di ...