Siracusa | la carica degli indagati in corsa per un posto al consiglio comunale | da

(Di sabato 9 giugno 2018) Sembra un concorso pubblico e invece sono le elezioni comunali a. Dove si sono presentati 670 candidati, distribuiti in 19 liste a sostegno di 7 aspiranti sindaci. Solamente 32 di loro potranno sedersi in. In pratica un candidato ogni 140 elettori, visto che in città sono meno di centomila gli aventi diritto. E nel 2013 l’affluenza è stata inferiore al 50%. Negli ultimi anni la città diè finita sotto i riflettori per una serie di scandali che hanno travolto un po’ ogni settore. A partire dai ripetuti commissariamenti della sezione provinciale di Confindustria, fino all’indagine sul cosiddetto “Petrolgate”, poi archiviata, che ha lambito imprenditori come Ivan Lo Bello e Gianluca Gemelli, ex compagno delll’allora ministra dello Sviluppo Economico Federica Guidi. E poi il trasferimento di due procuratori, prima Ugo Rossi ...