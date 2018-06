Sindrome curriculum per Conte al G7

huffingtonpost

(Di sabato 9 giugno 2018) Sono le undici del mattino in Canada, le 17 in Italia, la seconda giornata del G7 è iniziata da poco e Giuseppeparla già a favore di telecamere di accordo sul commercio raggiunto. È il premier italiano nei fatti a dare la notizia che sarà redatto un documento comune e poco importa se la cancelliera Angela Merkel utilizzerà due ore dopo toni meno trionfalistici dei suoi. Il presidente del Consiglio italiano, che solo mercoledì ha ottenuto la fiducia del Parlamento, inizia il suo lavoro da premer proprio tra i grandi della Terra e a Charlevoix porta tutta la sua voglia di legittimazione. Quindi non si risparmia nelle dichiarazioni perché è qui, dentro il Mansoir Richelieu, cheprova a dimostrare la sua autonomia da Luigi Di Maio e Matteo Salvini che lo hanno scelto alla guida del governo.È evidente come arrivando ...