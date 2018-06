Simona Halep ha vinto il torneo del Roland Garros

Roland Garros – L’emozione di Simona Halep : “non riesco a respirare - ho sempre sognato questo momento” : Simona Halep ha finalmente vinto il suo primo Slam: la tennista romena ha espresso tutta la sua felicità dopo la vittoria del Roland Garros Dopo troppe finali perse, nelle quali ha visto sempre un’altra tennista alzare il trofeo davanti ai suoi occhi, finalmente Simona Halep è riuscita a vincere il primo Slam della sua carriera. Simona Halep è sembrata sollevata, quasi come avesse appena spezzato una maledizione. Nel post gara, ...

Roland Garros 2018 : Simona Halep è la nuova regina. La rumena rompe la maledizione Slam : Finalmente Simona Halep! La numero uno al mondo scaccia via gli incubi e rompe la maledizione, conquistando il suo primo Slam della carriera. La rumena è la nuova regina del Roland Garros, dopo aver sconfitto in finale l’americana Sloane Stephens con il punteggio di 3-6 6-4 6-1 dopo poco più di due ore di gioco. Una giornata storica per il tennis femminile rumeno, che dopo 40 anni ritrova una campionessa a Parigi, dopo il successo di ...

Tennis - a Parigi trionfa Simona Halep : 17.18 Al quarto tentativo, la n.1 del mondo Simona Halep centra il primo Slam della carriera: nella finale del Roland Garros, la romena supera in rimonta 36 64 61 Sloane Stephens, n.10, dopo 2h03'. Nel primo set il break arriva al 4° gioco (3-1). La Stephens vola fino al 2-0 nel 2°, poi si perde. La Halep rimonta e vola 4-2 prima di chiudere 6-4. L'inerzia del match si capovolge:l'americana perde subito il servizio nel 3° e poi crolla. Una ...

Roland Garros 2018 : Parigi sceglie la sua regina. Simona Halep o Sloane Stephens? : Comunque vada sarà una prima volta. Parigi attende la sua regina, oggi è il giorno della finale femminile del Roland Garros. Da una parte Simona Halep, ancora alla ricerca del primo Slam e dall’altra Sloane Stephens, che non aveva mai raggiunto l’ultimo atto sulla terra rossa francese. La maledizione Slam e la paura di sbagliare ancora un’altra volta. Questi sono gli incubi di una Simona Halep che si prepara a vivere la sua ...

Roland Garros 2018 : Sloane Stephens doma Madison Keys e raggiunge Simona Halep in finale : La statunitense Sloane Stephens (testa di serie n.10 del seeding) raggiunge la rumena Simona Halep nella finale del singolare femminile del Roland Garros 2018. L’americana si è imposta contro la connazionale Madison Keys (testa di serie n.13), nel remake della finale degli US Open 2017, con il punteggio di 6-4 6-4 in 1 ora e 19 minuti di partita. Un match dominato dalla 25enne nativa della Florida, abile a sfruttare la sua eccellente ...

Roland Garros 2018 : Simona Halep in finale! La rumena supera nettamente Garbine Muguruza : Simona Halep è la prima finalista del singolare femminile del Roland Garros 2018. La n.1 del mondo ha superato con il punteggio di 6-1 6-4 in 1 ora e 34 minuti di partita la spagnola (n.3 del ranking) Garbine Muguruza. Terzo atto conclusivo in carriera a Parigi per la Halep, che ha dominato nel primo parziale e poi ha saputo gestire da campionessa il ritorno della temibile iberica, in grande spolvero nel corso di questo torneo. Ora la 26enne di ...

Roland Garros – Simona Halep domina Muguruza : la numero 1 al mondo è in finale : Simona Halep non lascia scampo a Garbine Muguruza: la numero 1 al mondo vola in finale con il punteggio di 6-1 / 6-4 Conclusi i due match maschili della tarda mattina, con Nadal e Del Potro passati in semifinale, sulla terra rossa del Roland Garros sono scese le ragazze per la prima semifinale WTA. Big match nel tabellone femminile con Simona Halep e Garbine Muguruza, due delle favorite per la vittoria finale, a contendersi un posto nell’ultimo ...

Roland Garros 2018 : Simona Halep recupera un set ad Angelique Kerber e va in semifinale : Simona Halep mantiene ancora la possibilità di conquistare il suo primo Slam. La rumena ha sconfitto nei quarti di finale del Roland Garros 2018 la tedesca Angelique Kerber in tre set con il punteggio di 6-7 6-3 6-2 dopo due ore e sedici minuti di gioco e si è qualificato per le semifinali in programma domani. Una bella vittoria della numero uno del mondo, che ha reagito dopo un inizio di partita molto contratto e ricco di tensione, dominando ...

Roland Garros 2018 : la rivincita tra Simona Halep e Angelique Kerber. Rafael Nadal potrebbe continuare senza perdere un set : Oggi si andranno ad allineare i tabelloni di singolare, maschile e femminile, del Roland Garros, alle semifinali: sono in programma infatti i quarti di finale della parte alta, che vedranno scendere in campo i due numeri uno, del tabellone e del mondo, la romena Simona Halep e l’iberico Rafael Nadal. Inizieranno le donne, a partire dalle ore 14.00: Halep sarà opposta alla tedesca Angelique Kerber, in quella che è il remake della ...

Roland Garros 2018 : i risultati del tabellone femminile (sabato 2 giugno). Avanti in due set Simona Halep e Maria Sharapova : Va in archivio anche il day-7 del Roland Garros, che oggi ha visto allinearsi agli ottavi il tabellone del singolare femminile, per il quale sono andati in scena ben 10 incontri dei sedicesimi. Uno dei due rinviati ieri era quello della nostra Camila Giorgi, che ha ceduto il passo alla statunitense Sloane Stephens, capitolando 8-6 alla terza partita. Risolti in due set tutti gli altri incontri: impresa dell’estone Anett Kontavieit che ...

Roland Garros – Simona Halep avanza sicura agli ottavi : la n°1 al mondo supera Petkovic in 2 set : Simona Halep supera senza troppi problemi Andrea Petkovic: la tennista numero 1 al mondo si impone sulla tedesca in 2 set Dopo due finali perse, Simona Halep ha tutta l’aria di voler alzare al cielo la coppa del Roland Garros 2018. La tennista numero 1 al mondo, sconfitta anche nell’ultimo atto degli Internazionali d’Italia, non ha più voglia di dover fare le congratulazioni ad un’avversaria nel momento delle premiazioni e sperare che l’anno ...

Roland Garros 2018 : i risultati del tabellone femminile (giovedì 31 maggio). Rimonta vincente di Serena Williams - facile Simona Halep : Si è completato al Roland Garros, il quadro dei match di oggi, giovedì 31 maggio, del tabellone di singolare femminile: senza italiane in gara, ci sono stati diversi incontri interessanti. Avanti senza problemi la numero uno al mondo, la romena Simona Halep, che ha battuto la statunitense Taylor Townsend con un netto 6-3 6-1. La russa Maria Sharapova ha superato in due set comunque combattuti, la croata Donna Vekic, con il punteggio di 7-5 6-4, ...