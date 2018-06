«Sì a Mosca» - Trump scuote il G7 L'ok di Conte - tensione Ue-Usa : Scontro Europa-Usa al G7 di Charlevoix in Canada. Dalla Russia ai dazi, dal clima all'Iran. Donald Trump, che lascerà il vertice in anticipo per preparare il faccia a faccia con il leader...

Conte d’accordo con Trump : “Si torni al G8 con la Russia” | Tusk e Juncker : “Il G7 non si tocca - Mosca rispetti le regole” : Conte d’accordo con Trump: “Si torni al G8 con la Russia” | Tusk e Juncker: “Il G7 non si tocca, Mosca rispetti le regole” Conte d’accordo con Trump: “Si torni al G8 con la Russia” | Tusk e Juncker: “Il G7 non si tocca, Mosca rispetti le regole” Continua a leggere L'articolo Conte d’accordo con Trump: “Si torni al G8 con la Russia” | Tusk e Juncker: “Il ...

Russia - Conte con Trump : ?«Mosca deve rientrare nel G8». Tusk : ?gli Usa sfidano l’ordine mondiale : Italia e Stati Uniti insieme per far tornare la Russia nel club dei grandi. Lo ha detto prima Donald Trump, seguito poco dopo da Giuseppe Conte, che via twitter ha dichiarato:? «Sono d'accordo con il Presidente Donald Trump: la Russia dovrebbe rientrare nel G8. È nell'interesse di tutti». Ma Mosca frena. Tsuk attacca Trump:?«Gli Stati Uniti sfidano l’ordine mondiale» ...

G7 - Mosca a Trump : siamo su altri formati : 15.40 Il presidente Usa Trump vorrebbe che la Russia tornasse al G7, ma il Cremlino non si mostra interessato. "La Russia è concentrata su altri formati, separatamente dal G7", replica il portavoce di Putin Peskov. L'apertura di Trump era arrivata alla partenza per il G7 in Canada.

Trump : «Reintegrare la Russia nel G8» Conte : d’accordo con Usa. Gelo di Mosca : La dichiarazione del presidente degli Stati Uniti prima dell'inizio del vertice. Il premier si è si detto d'accordo

G7 Canada - Conte è d’accordo con Trump : “La Russia dovrebbe rientrare. È interesse di tutti”. Mosca : “Puntiamo su altro” : Far rientrare la Russia nel G8. Lo chiede Donald Trump ma Giuseppe Conte sottolinea subito di essere d’accordo. Il G7 di Charlevoix si apre con un doppio assist per Vladimir Putin. Ancora prima di partire per il Quebec per incontrare i leader delle potenze mondiali, infatti, il presidente degli Stati Uniti ci ha tenuto a dire ai cronisti: “”La Russia dovrebbe essere al meeting, dovrebbe far parte di esso”. Un pensiero ...

Russia - Conte con Trump : ?«Mosca deve rientrare nel G8» : CHARLEVOIX - Italia e Stati Uniti insieme per far tornare la Russia nel club dei grandi. Lo ha detto prima Donald Trump, seguito poco dopo da Giuseppe Conte, che via twitter ha...

G7 - Trump : Mosca dovrebbe tornare summit : 14.52 Gli Stati Uniti hanno un enorme deficit commerciale con i Paesi del G7. Lo dice il presidente Trump, in partenza per il G7 in Canada. Poi spiega: "Potrei andar via prima,dipende da quel che succede". Alla Russia dovrebbe essere consentito di tornare al summit, nella formula G8, da cui è stata esclusa per la questione ucraina, aggiunge Trump. Poi, a proposito dell'imminente vertice con il leader nordcoreano: "Mi sto preparando da una ...

Sinistra tedesca contro Trump - chiede ritorno di Mosca nel G8 : Ciò potrebbe anche avere una conseguenza: il ritorno della Russia nel G8 al fine di sviluppare un potere compensativo, compresa una contro-politica".Ad aprile il ministro degli Esteri tedesco, Heiko ...

Usa - Dem contro Mosca - Trump Jr. e Wiki : 20.40 'Russiagate' si impenna con una causa civile contro Mosca, la campagna elettorale di Trump (figlio, genero e due dirigenti Gop: il presidente non viene mai nominato) nonché Wikileaks. L'accusa per tutti è di cospirazione. A presentare ricorso è il partito democratico Usa che chiede un risarcimento multi milionario per danni a Hillary Clinton. "La Russia lanciò un assalto alla nostra democrazia", dice Perez, capo dei Dem."Con un partner ...

Russiagate : Dem fanno causa a Mosca e a campagna Trump : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

USA : Trump irritato con Haley - 'su sanzioni Mosca si è confusa' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Trump irritato per caso sanzioni Mosca : 6.30 Un nuovo caso potrebbe aprirsi nell'amministrazione Trump: quello dell'ambasciatrice all'Onu Nikki Haley,che domenica scorsa ha preannunciato nuove sanzioni contro la Russia che invece sono state bloccate dal presidente Trump."E' andata fuori strada,ha avuto un momento di confusione", ha commentato il consigliere economico della Casa Bianca Larry Kudlow. Secca la risposta di quest'ultima: "Con tutto il rispetto,non sono io ad essere ...

Russia : Trump ci ripensa - stop a secondo round di sanzioni economiche contro Mosca : Il presidente Donald Trump ha deciso alla fine di non annunciare un secondo round di sanzioni economiche contro la Russia.