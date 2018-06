ilfattoquotidiano

: “Be different” esortava Steve Jobs ma mi chiedo se noi italiani siamo davvero così aperti alle nuove professioni ch… - italianaradio1 : “Be different” esortava Steve Jobs ma mi chiedo se noi italiani siamo davvero così aperti alle nuove professioni ch… - italianaradio1 : Sex toys, siate coraggiosi: uomini, recensiteli! - Cascavel47 : Sex toys, siate coraggiosi: uomini, recensiteli! -

(Di sabato 9 giugno 2018) “Be different” esortava Steve Jobs ma mi chiedo se noi italiani siamo davvero così aperti alle nuove professioni che avanzano. Facciamo però un passettino indietro. Ho avuto l’onore di partecipare al matrimonio di Filippa Lagerback e Daniele Bossari (love you all) che è stato straordinario, elegante, gioioso e curato in ogni particolare. Persino il divo pelosino di casa, ovvero il cane Whisky, è stato uno dei protagonisti dell’emozionante giornata: scodinzolante, affabile, vestito con un papillon da gran signore, ha seguito tutta la cerimonia accompagnato da una wedding dog sitter e ho trovato questa figura nuova, divertente e soprattutto molto utile. A tal proposito mi è venuta in mente l’inglese Nat Garvey, che non era una che si occupava di cocker spaniel, ma di sex. Più precisamente, nel 2012 l’allora audace 24enne, diventò famosa perché fu la ...