Sesso | allarme bambole gonfiabili | ecco perché sono pericolose

meteoweb.eu

(Di sabato 9 giugno 2018) Farecon una bambola gonfiabile fa male alla salute: favorisce le infezioni sessualmente trasmissibili e l’isolamento sociale. Il ‘verdetto’ arriva da uno studio pubblicato sul British Medical Journal Sex Reprod Health, in un momento storico in cui le vecchiedi gomma lasciano il posto a sempre più sex toys sofisticati e simili a esseri umani grazie anche all’intelligenza artificiale, tanto che l’industria delad alta tecnologia, ha oggi un giro d’affari da 30 miliardi di dollari l’anno. I ricercatori del King’s College di Londra e del St George’s University Hospitals Trust, nel Regno Unito, hanno condotto un’indagine ad hoc per capire quali siano gli effetti dell’uso delle. I risultati hanno evidenziato che, non solo non riducono i reati o le violenze legati al, ma hanno un impatto ...