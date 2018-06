Servizio volontariato europeo | il viaggio di Silvia sulle sponde del Mar Nero

ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 giugno 2018) Partire o non partire? Su questa questione di parvenza shakespeariana si divide attualmente una parte importante della comunità giovanile italiana.si mette dalla parte di tutti coloro che hanno optato per la prima scelta. Beninteso, non ha nulla in contrario con chi invece ha scelto di rimanere. Sono entrambe decisioni che richiedono all’individuo una certa dose di coraggio. Nonostante l’interesse per un’esperienza all’estero, per molti partire equivale a fare un salto nel buio. E di questo buionon nega l’esistenza, ma garantisce che potrebbe essere più spesso solo nella testa dell’individuo. Mano a mano che si vive l’esperienza, il mondo circostante si dilata: la scoperta illumina una miriade di cose e di persone, sottraendo all’oscurità e all’ignoto oggetti, volti, persone, culture. Poco a poco si profila nella mente dell’avventuriero una dimensione fino ad ...