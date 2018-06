Servizio civile | all’Aig un’esperienza di viaggio collettivo

Servizio civile? Non serve - c’è la scuola : Servizio civile? Non serve , c’è la scuola – Matteo Salvini propone di reintrodurre un anno di Servizio civile obbligatorio, per insegnare a tutti i ragazzi rispetto, generosità e impegno per la comunità. Ma il Servizio civile già esiste. Dura 8 anni, è la scuola dell’obbligo. Rispetto, generosità, impegno fanno parte dei programmi d’insegnamento di qualsiasi insegnante serio. Il problema è farlo applicare. Non è il Servizio ...

Livorno - “benzina a spese del Comune e auto di Servizio per spostamenti privati” : funzionario Protezione civile ai domiciliari : Nonostante lo avessero già condannato in primo grado per episodi simili risalenti al 2009, Riccardo Stefanini, funzionario della Protezione civile del Comune di Livorno, aveva continuato imperterrito. In almeno 47 occasioni. “Sistematicamente”, secondo le indagini, usava l’auto di servizio per spostamenti privati. “Si appropriava” per “consumo personale” di beni e materiali ottenuti per “esigenze ...