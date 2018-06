Serie C | Desiderio Garufo potrebbe approdare al Catanzaro RUMORS

Blastingnews

: Sense8 Netflix Ora l'attesa è terminata e il desiderio sta per essere esaudito. Il giorno fatidico è l'8 giugno. V… - NunzioCiccone : Sense8 Netflix Ora l'attesa è terminata e il desiderio sta per essere esaudito. Il giorno fatidico è l'8 giugno. V… - codice_codice : Chi ha ucciso i dinosauri? Nel giallo più famoso della preistoria gli indiziati sono tanti. Una serie di eruzioni v… - 92ALEX1 : Lucifer è uno dei migliori show mai realizzati e merita la possibilità di poter continuare almeno per una quarta st… -

(Di sabato 9 giugno 2018), lo scorso aprile, ha risolto consensualmente il contratto che lo legava al Parma calcio fino al 30 giugno 2018. L'esterno di Grotte che, in carriera, ha indossato le casacche, tra le altre, di Nissa, Sangiovannese, Taranto, Nocerina, Trapani, Novara e Catania, prima dial Parma nel 2016 ha scelto di ripartire dal campionato diC. Nel recente passato è stato accostato a squadre come Bassano e Sambenedettese, ma negli ultimi mesi con la rescissione le cose sono cambiate. Secondo alcune indiscrezioni da parte del Quotidiano del Sud,sarebbe pronto adal. Ora, a decidere il suo destino sarà proprio, l'esterno grottese, che non vede l'ora di cominciare ha ricalcare il campo da gioco dopo un brutto infortunio che l'ha tenuto fuori per diverso tempo. Statistiche alla mano, l'ultima presenza in campionato del difensore siciliano ...