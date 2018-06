Serie B | inchiesta su Spezia-Parma | sms sospetti alla vigilia

Serie B - l'inchiesta sul Parma. Il club : "Nulla di irregolare in quegli sms" : Un comunicato stampa fiume per replicare alla notizia del l'inchiesta su Spezia-Parma 0-2 da parte della Procura Figc che ieri ha ascoltato due tesserati del club , Calaiò e Ceravolo, autori di ...

Serie B - inchiesta Spezia Parma : Un invito - se così lo si può chiamare - a non metterci tutta la foga del mondo. Dopotutto, il club ligure non aveva più niente da chiedere alla propria classifica, mentre per i ragazzi di D'Aversa ...