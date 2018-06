Serie A Parma | la replica | «Nulla di irregolare negli sms»

Serie B - inchiesta su Spezia-Parma : sms sospetti alla vigilia : C'è un'inchiesta su Spezia-Parma, lo 0-2 che ha riempito di felicità la città emiliana mandando direttamente in Serie A la squadra allenata da Roberto D'Aversa, con la complicità del colpo di scena ...

Il Parma cambia pelle per la Serie A : 4 colpi d’esperienza in arrivo : Parma sta operando sul mercato sotto silenzio, con il ds Faggiano che sta per piazzare un colpo per ruolo per dare nuova linfa alla rosa Il Parma è tornato dove merita, una piazza come quella emiliana deve stazionare costantemente in Serie A. Ma la società sa bene che per mantenere la categoria, servono innesti di livello ed anche d’esperienza nella massima categoria. Proprio in tal senso si sta muovendo Faggiano, il quale ha messo nel ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Napoli da sogno - sorpresa di Parma e Fiorentina - i nomi per il Torino : Calciomercato Serie A, tutte LE trattative DEL giorno – trattative di Calciomercato sempre più calde, oggi movimenti molto importanti. Il Calciomercato del Torino entra nel vivo, in particolar modo a tenere banco sono le mosse del presidente Cairo che ha dimostrato tutta l’intenzione di rinforzare la rosa, la prima mossa è stata veramente importante con il ritorno di Bruno Peres, l’esterno può sicuramente rappresentare l’arma in più per ...

Il Parma prepara la “regia” da Serie A : il primo colpo in canna per Faggiano : Parma alle prese con le prime trattative per rafforzare la rosa da mettere a disposizione di D’Aversa per la prossima stagione in Serie A Il Parma si appresta a vivere un calciomercato estivo molto concitato. La squadra va di certo rafforzata in vista della prossima Serie A e vi saranno anche cessioni importanti. La prima mossa potrebbe però essere un innesto a centrocampo, con il ds Faggiano che ha messo gli occhi sul centrocampista del ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Napoli pazzesco - colpi in arrivo per Parma - Bologna - Torino e Cagliari : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Ecco tutte le trattative di Calciomercato, giornata caldissima. Il Napoli è al lavoro per costruire una squadra competitiva per il tecnico Carlo Ancelotti, previsti innesti in ogni reparto. Nelle ultime ore è stata effettuata una mossa importante per il futuro, sorpasso nei confronti dell’Inter per il portiere del futuro, l’ucraino Andriy Lunin. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta ...

Calciomercato - il Parma tenta l’assalto ad un centravanti da 100 gol in Serie A : Parma alle prese con le prime mosse di Calciomercato per rafforzare la rosa da mettere a disposizione del tecnico D’Aversa per la prossima annata Il Parma, dall’alto del suo blasone, non intende fare la comparsa nel prossimo campionato di Serie A. Il club neopromosso vuole rafforzare a dovere la rosa in modo da vendere cara la pelle nella prossima corsa salvezza. Nelle ultime ore sta circolando una prima idea di Calciomercato ...

Balotelli vuole la Serie A : Raiola parla con la Roma - Genoa e Parma ci pensano : Mario Balotelli ha ritrovato l'azzurro e adesso sogna di tornare a giocare in Serie A. Rilanciato dal biennio al Nizza, il 27enne attaccante ex Inter e Milan è finito nel mirino di tre importanti ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Serie A - incredibile valzer di portieri : le ultime su Atalanta - Parma - Sampdoria - Genoa e Bologna : Calciomercato Serie A – Il Calciomercato di Serie A è solo all’inizio ma già sta regalando grosse emozioni, in particolar modo importante valzer di portieri, ecco il punto di CalcioWeb. Partiamo dall’Atalanta, la prima notizia è che la Fiorentina ha deciso di non riscattare Sportiello, la seconda è che l’Atalanta vuole riscattare Gollini, a questo punto sembra molto probabile l’addio di Berisha ma anche Sportiello ...