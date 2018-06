Sebastian Vettel | GP Canada 2018 | “Oggi la vettura era ok | potevo fare anche meglio di

F1 - GP Canada 2018 : qualifiche. Sebastian Vettel che pole! Valtteri Bottas e Max Verstappen lo inseguono. Hamilton chiude quarto : Signore e signori che Sebastian Vettel! Il tedesco della Ferrari guida da maestro nelle qualifiche del GP del Canada, settima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno, e centra la quarta pole stagionale, interrompendo il digiuno della Rossa su questo tracciato: il Cavallino Rampante non era in p.1 dal 2001. Una prestazione superba per Seb, a pennellare nel secondo e terzo settore e ottenendo il nuovo primato della pista in 1’10″764. ...

F1 - GP Canada 2018 : risultati e classifica prove libere 3. Max Verstappen è ancora il più veloce ma la Ferrari è vicina. Sebastian Vettel secondo : È sempre Max Verstappen a dettare il ritmo nel GP del Canada. L’olandese prosegue il suo percorso netto ed ha chiuso in testa anche le prove libere 3, che hanno aperto un sabato che si preannuncia bollente. Il pilota della Red Bull ha stampato un notevole 1’11″599, vicinissimo al record della pole stabilito da Lewis Hamilton in qualifica lo scorso anno (1:11.459). Verstappen ha stabilito il suo tempo con la gomma più morbida di ...

F1 - GP Canada 2018 : Lewis Hamilton favorito per la pole? Sebastian Vettel deve recuperare : Quest’oggi, a partire dalle ore 20.00 italiane, il circuito di Montreal (Canada) sarà teatro delle qualifiche del settimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Una tappa iridata attesa, nella quale le squadre hanno dovuto mutare sensibilmente gli assetti, rispetto al weekend di Montecarlo, essendo un tracciato in cui il motore e la precisione in frenata sono fondamentali. Per quanto fatto vedere nel corso delle prove libere, la Mercedes ...

F1 - GP Canada 2018 : risultati e classifica prove libere 2. Comanda ancora Max Verstappen ma Lewis Hamilton fa paura. Sebastian Vettel quinto : Il venerdì di Montreal ha un solo padrone, Max Verstappen. L’olandese l’aveva dichiarato alla vigilia di voler riscattare il deludente weekend di Monaco e nella prima giornata del GP del Canada ha dato seguito alle sue parole. Il pilota della Red Bull è stato il più veloce anche nella seconda sessione di prove libere, con il tempo di 1’12″198, un crono fatto segnare con la gomma Hypersoft, quella più morbida e quindi ...

Sebastian Vettel - GP Canada 2018 : “Sarà importante il motore. In pista scopriremo la bontà della power unit numero due” : Gioca decisamente in difesa Sebastian Vettel alla vigilia del weekend del GP del Canada, settimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il pilota della Ferrari, reduce dal secondo posto a Montecarlo, si avvicina all’appuntamento nordamericano in maniera prudente, non sbilanciandosi troppo circa le novità tecniche portate dalla Rossa per il weekend. La SF71H del tedesco si presenterà con la power unit numero due e dovrebbe regalare ...

F1 - GP Canada 2018 : Sebastian Vettel a Montreal prova a interrompere due tabù - Hamilton sarà l’uomo da battere : Se il Gran Premio di Monaco è passato alla storia per la noia che ha contraddistinto i suoi 78 giri, il Gran Premio del Canada in arrivo in questo fine settimana sarà di ben altro tenore. A Montreal, infatti, i sorpassi sono all’ordine del giorno, grazie alla sua conformazione “Stop&Go” e al suo lungo rettilineo di oltre un chilometro. In poche parole ci attendiamo grande spettacolo ed emozioni sul tracciato intitolato a ...

Sebastian Vettel - GP Monaco Montecarlo 2018 : “Avevamo il passo ma gara complicata. Ricciardo più forte - difficile provarci” : Sebastian Vettel si è dovuto accontentare del secondo posto nel GP di Monaco 2018, sesta tappa del Mondiale F1. Il tedesco della Ferrari, scattato in seconda posizione, si è subito dovuto accodare a Daniel Ricciardo e non è mai riuscito a insidiarlo per la vittoria. Il quattro volte Campione del Mondo può comunque ritenersi soddisfatto perché si è lasciato alle spalle Lewis Hamilton e gli ha rimontato tre punti in classifica generale: ora il ...

F1 - Classifica Mondiale piloti 2018 : Lewis Hamilton al comando - +14 su Sebastian Vettel : Lewis Hamilton si conferma al comando della Classifica del Mondiale piloti di Formula Uno anche al termine del GP di Monaco 2018, sesta tappa del campionato. Il britannico della Mercedes, terzo sul traguardo di Montecarlo, ora ha un vantaggio di 14 lunghezze su Sebastian Vettel che oggi ha rimontato tre punti sul diretto rivale grazie al secondo posto nel Principato. A trionfare nella gara più glamour dell’anno è stato Daniel Ricciardo che ...

Formula1 - Daniel Ricciardo conquista la pole al Gp di Monaco - Sebastian Vettel secondo : Uno strepitoso Daniel Ricciardo conquista la pole position del Gran Premio di Monaco segnando il miglior tempo con 1'10'810. Sebastian Vettel è riuscito a rimanere in prima fila, ma ha dovuto ...

Sebastian Vettel - GP Montecarlo 2018 : “Sono contento - ho fatto il massimo. Domani battaglia con Ricciardo” : Sebastian Vettel si è difeso strenuamente nelle qualifiche del GP di Montecarlo 2018, sesta tappa del Mondiale F1. Il tedesco della Ferrari si è dovuto accontentare della seconda posizione alle spalle di Daniel Ricciardo ma Domani proverà a sorpassare l’australiano al via per lottare per la vittoria. Il quattro volte Campione del Mondo sembra molto soddisfatto e soprattutto ottimista in vista della gara di Domani sulle strade del ...

Sebastian Vettel - GP Monaco Montecarlo 2018 : “Sono fiducioso! Possiamo migliorare la macchina” : Terzo al termine della prima giornata di prove libere del GP di Monaco, sesta prova del Mondiale 2018 di Formula Uno, Sebastian Vettel analizza le proprie prestazioni in pista, giudicando la sua Ferrari lontana dalla messa a punto ideale anche se non vuol di certo arrendersi. “Credo sia stata una giornata discreta, anche se è stata complicata per via del traffico e delle bandiere rosse. Poi tutti si sono buttati in pista e c’è stato ...

Sebastian Vettel - GP Monaco 2018 : “Il passo lungo non inciderà. Chi sarà il mio compagno nel 2019..?” : Sebastian Vettel spazia su numerosi argomenti nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del Gran Premio di Monaco. L’anno scorso arrivò una brillante doppietta della Ferrari, che dominò sulle strade del Principato, un risultato che a Maranello farebbe davvero comodo in questo momento, dopo alcune gare poco soddisfacenti dal punto di vista dei risultati. “Purtroppo arriviamo da un weekend difficile ...