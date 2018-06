Scuola | ultimo giorno in trattore | lo sognano in 46mila

Maturità - l'ultimo 'ultimo giorno di Scuola' tra nostalgia e ansia d'esame : Per l'ultima volta, hanno indossato lo zaino e si sono seduti al loro banco: tra pochissimo " se promossi all'esame di Stato - saranno ormai "maturi" per entrare nel mondo degli adulti. Sceglieranno ...

Maturità 2018 - l'ultimo 'ultimo giorno di Scuola' tra nostalgia e ansia dell'esame : Per l'ultima volta, hanno indossato lo zaino e si sono seduti al loro banco: tra pochissimo " se promossi all' esame di Stato - saranno ormai "maturi" per entrare nel mondo degli adulti. Sceglieranno ...

GRUPPO GIOVANI IMPRENDITRORI DI CONFINDUSTRIA LECCE E ISTITUTO DE PACE : ALTERNANZA Scuola/LAVORO ULTIMO APPUNTAMENTO : L'obiettivo è quello di avvicinare i GIOVANI al mondo delle imprese, in modo da trasformare i bisogni di queste ultime in opportunità di LAVORO per i nostri ragazzi. Sono certo che grazie alla ...

Autista Scuolabus eroe : infarto alla guida - salva i bimbi poi muore/ Ultime notizie : l'ultimo riflesso decisivo : Fasano, Autista scuolabus eroe: salva bimbi poi muore, infarto fatale per Sante Quaranta. Le Ultime notizie: alunni illesi, l'uomo è invece deceduto durante la corsa in ospedale(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 00:50:00 GMT)

Vaccini - oggi è l'ultimo giorno per i certificati a Scuola : I dirigenti scolastici trasmetteranno alle rispettive Asl la documentazione fornita da genitori. Per i non vaccinati scatteranno controlli ed esclusioni dagli asili, sanzioni nelle scuole dell'obbligo ...

Vaccini e Scuola - oggi è l’ultimo giorno per mettersi in regola : Vaccini e scuola, oggi è l’ultimo giorno per mettersi in regola Le scuole invieranno alle Asl la documentazione per i bambini fino a sei anni. Si tratta di un requisito fondamentale per l’accesso nelle strutture, comprese quelle private non paritarie Continua a leggere

Vaccini e Scuola - oggi è l’ultimo giorno per mettersi in regola : Vaccini e scuola, oggi è l’ultimo giorno per mettersi in regola Le scuole invieranno alle Asl la documentazione per i bambini fino a sei anni. Si tratta di un requisito fondamentale per l’accesso nelle strutture, comprese quelle private non paritarie Continua a leggere