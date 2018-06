SCUOLA Istruzione e cultura | cosa c' è dietro le amnesie di Conte

Marco Bussetti - chi è il nuovo ministro dell'Istruzione/ Nel piano SCUOLA potenziamento educazione fisica : Marco Bussetti, chi è il nuovo ministro dell'Istruzione: ex Dirigente scuola, laureato in scienze motorie, porterà al Miur l'esperienza e i risultati del "modello lombardo"(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 12:26:00 GMT)

Marco Bussetti - chi è il nuovo Ministro dell’Istruzione/ Dirigente SCUOLA - al Miur porterà il modello lombardo : Marco Bussetti, chi è il nuovo Ministro dell'Istruzione: ex Dirigente scuola, laureato in scienze motorie, porterà al Miur l'esperienza e i risultati del "modello lombardo". Marco Bussetti è il nuovo Ministro dell’Istruzione e non vi sono stati dubbi dopo la prima stesura della squadra già 1-2 settimane fa prima della crisi istituzionale col premier Conte dimessosi due domeniche fa. Il Governo di Lega e Movimento 5 Stelle ha optato al Miur ...

SCUOLA/ "Non c'è bisogno di un ministro dell'Istruzione - stiamo meglio senza" : Mai come in questo periodo si è reso evidente che la SCUOLA riesce benissimo a fare a meno di un ministro. E' la sconfitta provata della SCUOLA "di" Stato. GIANNI MEREGHETTI(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Adulti e giovani, come non confondere la felicità con un divano, di R. PaggiSCUOLA/ A chi tocca educare e perché, la lezione degli Usa all'Italia, di M. Ferrario

Lombardia : assessore istruzione - 14 mln per alternanza SCUOLA-lavoro : Milano, 10 mag. (AdnKronos) – “La cura che un’istituzione ha per il corpo sociale è come quella che un medico ha per il corpo umano: non si tratta solo di curare malattie, ma soprattutto di mantenere buona la salute. E’ una fortuna per me, assessore all’istruzione, formazione e lavoro, essere un medico: io vedo la scuola e il lavoro come gli strumenti e anche i marcatori della salute di un territorio. Per questo ...

Lombardia : assessore istruzione - 14 mln per alternanza SCUOLA-lavoro (2) : (AdnKronos) – I numeri: per l’anno formativo 2018/2019 la Regione Lombardia stanzierà circa 14 milioni di euro destinati al potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro, più altri 12 per l’apprendistato. Attualmente, sono state promosse esperienze qualificate di alternanza che arrivano a coprire anche il 50% del percorso formativo. Nel 2017, grazie agli istituti di formazione su cui la Regione ha competenza, 20mila ...

SCUOLA - Maturità 2018 : nota Miur N. 7382 del 27 aprile per rettifica errore Ministero dell’Istruzione : Attraverso la nota Miur N. 7382 del 27 aprile 2018, il Ministero dell’Istruzione provvede a notificare un errore riguardante i modelli di calcolatrice utilizzabili per la seconda prova di Maturità 2018 nei licei scientifici (matematica). Il Miur, inizialmente, aveva diramato, attraverso una precedente nota del 30 marzo scorso, l’elenco con tutti i modelli di calcolatrici ammessi. Maturità 2018, errore Miur […] L'articolo ...

SCUOLA - firmato contratto nazionale istruzione e ricerca/ Aumenti in arrivo dopo 9 anni di vuoto : Scuola, firmato contratto nazionale istruzione e ricerca: via libera definitivo dopo la pre-intesa di due mesi fa. Tra le novità più attese, Aumenti ai docenti fino a 110 euro.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 15:45:00 GMT)