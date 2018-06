Sci d’erba | Ambra Gasperi chiude al terzo posto il gigante Fis femminile di Bommeli

Sci d’erba - undici gli italiani impegnati nel terzo appuntamento del circuito FIS a Bommeli : terzo appuntamento con il circuito Fis a Bommeli: undici italiani impegnati in tre gare Il prossimo fine settimana celebra il terzo appuntamento Fis della stagione di sci d’erba. Dopo gli appuntamenti di Piestany e Norkoepping, è il turno di Bommeli, in Svizzera, dove si corrono venerdì 8 giugno una supercombinata, sabato 9 giugno un gigante e domenica 10 giugno un supergigante. Per l’Italia saranno al via in campo maschile ...

Sci d’erba - sono sette gli azzurri che parteciperanno al secondo appuntamento FIS di Norkoepping : sette azzurri impegnati nel secondo appuntamento Fis del fine settimana sulla pista svedese di Norkoepping secondo appuntamento stagionale per lo sci d’erba sulla pista svedese di Norkoepping, dove sabato 2 e domenica 3 giugno si disputano due slalom sprint Fis validi anche per la Junior Cup, ai quali prenderanno parte in campo maschile i giovani Daniele Buio, Filippo Zamboni, Andrea Binelli, Nicolò Libardoni e Alessandro Martinelli, ...

Sci d’erba - ottimo podio per Antonella Manzoni nello slalom di Piestany : l’azzurra chiude al secondo posto : Manzoni subito sul podio nel primo appuntamento Fis dell’anno: seconda nello slalom di Piestany Primo appuntamento agonistico stagionale per lo sci d’erba e prio podio per Antonella Manzoni. La 38enne lecchese si è classificata al secondo posto nel secondo slalom Fis disputato sulla pista slovacca di Piestany. Manzoni è giunta a 45 centesimi dalla vincitrice austriaca Kristin Hetfleisch, più giovane di ben 17 anni e vincitrice anche ...