School Girl Zombie Hunter | Recensione | Trailer e Gameplay

gamerbrain

: E niente sto pensando ai girl groups della seconda generazione Mi mancate 2ne1, wonder girls, miss a, 4minute, kar… - emptydal : E niente sto pensando ai girl groups della seconda generazione Mi mancate 2ne1, wonder girls, miss a, 4minute, kar… - Princess_DaisyU : RT @NintendoHall: A Magical High School Girl, uno sguardo in video al titolo dai Nintendo Switch europei - Heyman_Girl_ : RT @StrayKidsItalia: Chan sarà il presentatore speciale del prossimo episodio di After School Club! L’ASC va in onda i martedì alle 6 del m… -

(Di sabato 9 giugno 2018) Dopo il debutto avvenuto su PS4 lo scorso anno,è approdato anche su PC Steam, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostrasui gentile concessione D3 PublisherUna epidemia ha mutato le persone in, nei panni di Sayuri e delle sue amiche dovremo farci strada all’interno dell’istituto Kirasaku massacrando ogni non morto capiti a tiro. Ambientato nel medesimo universo di Onechanbara,è uno sparatutto in terza persona dalle meccaniche tipiche di un survival horror. Ambientato interamente all’interno della scuola, dovremo sopravvivere alla lunga notte in attesa dell’arrivo dei soccorsi, utilizzando katane, fucile, pistole ed ogni altra arma ci capiti a tiro. 2 le modalità di gioco disponibili, singola e ...