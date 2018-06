“Schifata!” Furia Georgette Polizzi L’ex di Temptation Island costretta a mostrarlo

caffeinamagazine

(Di sabato 9 giugno 2018) Da quandoha confessato sui social di essere malata di sclerosi multipla è stata inondata di affetto da parte dei fan e anche di chi, come lei, deve fare ogni giorni i conti con la malattia e ha trovato nelle sue parole un incoraggiamento a non arrendersi. La scorsa settimana laha voluto condividere con quanti la seguono sui social la diagnosi ricevuta due settimane prima, in seguito a un ricovero che aveva fatto preoccupare i suoi fan, gli amici e il compagno Davide Tresse. “Sono malata di sclerosi multipla” ha raccontato attraverso il suo profilo Instagram, accogliendo il calore di quelli che la amano alla stregua di una terapia contro la tristezza. Spera di poter essere d’esempio a quanti ne condividono la sorte, persone alle quali si augura di poter far forza attraverso la sua storia. Ma c’è stato anche chi, invece, l’ha attaccata. Laha ...