Scherma | Campionati Italiani Assoluti 2018 | titolo tricolore per Alice Volpi Enrico

(Di sabato 9 giugno 2018) Terza giornata aiin corso di svolgimento a Milano. In questo sabato sono stati assegnati gli ultimi titoli individuali. Era la grande favorita della vigilia edha rispettato il pronostico nella prova di fioretto femminile. La toscana ha conquistato ilitaliano, sconfiggendo in finale per 15-9 Francesca Palumbo. In precedenzaaveva superato con il punteggio di 15-12 Martina Favaretto, reduce dalnelle categorie Under17 e Under20. Sul podio anche Valentina De Costanzo, sconfitta in semifinale da Francesca Palumbo per 15-7. C’era grandissima attesa anche per il ritorno in pedana dopo quasi due anni di Elisa Di Francisca e la jesina ha risposto subito presente con una bella prestazione. La vice campionessa olimpica si è arresa solo ai quarti di finale per 15-11 contro De Costanzo. Il primo bis di giornata lo firma ...