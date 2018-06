Scherma – Assoluti | il titolo tricolore nel fioretto ad Alice Volpi | torna in pedana

sportfair

(Di sabato 9 giugno 2018)vince nele Di Franciscain. L’olimpionica out ai quarti a 22 mesi dalla gara di Rioha vinto ilnelfemminile ai campionati italiani didi Milano. Dopo aver fermato sul 15-12 in semifinale il tentativo di rimonta della campionessa italiana under 17 ed under 20 Martina Favaretto, l’atleta senese delle Fiamme Oro ha vinto l’assalto di finale contro Francesca Palumbo (Aeronautica Militare) per 15-9 festeggiando così il suo primodella carriera. Terzo posto anche per Valentina De Costanzo, che nel derby di semifinale contro Francesca Palumbo è uscita sconfitta per 15-7. La gara difemminile ha visto anche il ritorno in, a 22 mesi dalla gara olimpica di Rio 2016, della plurititolata Elisa Di Francisca. La jesina ha concluso al quinto posto, dopo la ...