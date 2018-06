SBK - Acerbis Czech Round | Gara1 | 60 volte Jonathan Rea

motograndprix.motorionline

: SBK | Acerbis Czech Round, FP3: Rea è l'uomo da battere a Brno - - motograndprixit : SBK | Acerbis Czech Round, FP3: Rea è l'uomo da battere a Brno - - motograndprixit : SBK | Acerbis Czech Round, Tissot-Superpole: dopo sei anni ancora Tom Sykes - -

(Di sabato 9 giugno 2018) Con la vittoria di oggi sale a quota 60 in WorldSbk e diventa il pilota più vincente nella storia di questo sport, superando la leggenda Carl Fogarty. Non era facile per lui dato che si trovava in ...