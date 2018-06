Salvini - qualche maschietto impari...

La Nazionale femminile ai Mondiali - Salvini punge : “qualche maschietto dovrebbe solo imparare” : Il ministro dell’Interno ha commentato la qualificazione della Nazionale femminile di calcio ai prossimi Mondiali, pungendo quella maschile che è fuori da Russia 2018 “Grandi ragazze, qualche maschietto che guadagna troppo e segna poco dovrebbe solo imparare…”. Lo scrive su Facebook il ministro dell’Interno e vice premier Matteo Salvini celebrando la qualificazione ai mondiale della Nazionale femminile di calcio. ...

Salvini : "Io non mollo - andremo al governo fra qualche mese" : "Vi pare normale che oggi un commissario europeo, guarda caso tedesco, che come se fosse la cosa più normale del mondo va a dire: cattivoni questi italiani. Hanno votato male, ora ci pensano i ...

Salvini e Di Maio : "Il governo del cambiamento se lo beccheranno tra qualche mese" : Matteo Salvini e Luigi Di Maio oggi hanno trascorso gran parte della giornata in tv, in particolare su Canale 5, prima da Barbara d'Urso, poi da Nicola Porro a Matrix. Nella trasmissione in prima serata il leader del Carroccio, oltre a ripetere gli stessi argomenti già trattati nelle ultime ore tra Facebook, la radio e Pomeriggio Cinque, ha anche detto che il lavoro fatto sul contratto di governo con il MoVimento 5 Stelle non andrà sprecato e ...

Governo. Di Maio : stiamo ragionando sul premier - c'è qualche passo avanti. Salvini : è andata bene : ... la base di questo accordo prevederebbe che se a capo del governo andasse Di Maio, allora la squadra di governo sarebbe di 20 ministri e le deleghe di peso , Interno, Difesa, Lavoro, Economia, ...

Salvini : governo parte se può fare cose - serve qualche altra ora : Roma, 14 mag. , askanews, 'Il governo parte, e sarebbe una bellissima avventura, se può fare le cose, se ci rendiamo conto che non siamo in grado di farle non cominciamo neanche. Per questo abbiamo ...

Di Maio chiede qualche giorno - Salvini non esclude la rottura. Per i giornali "tutto in alto mare" : Altro tempo, altri giorni: nemmeno oggi le delegazioni di Lega e M5S sono state in grado di portare al Quirinale un accordo chiuso, e magari anche il nome del prossimo Presidente del Consiglio. Primo a salire nello Studio alla Vetrata del Quirinale, da Sergio Mattarella, il capo politico dei Cinque Stelle, Luigi Di Maio. Evita di dare nomi, ma sottolinea la sostanziale tenuta di un accordo in itinere. Poi è il turno di Matteo Salvini, ...

Pronto il mandato esplorativo a Fico Salvini : «Datemi qualche giorno» : Salvini continua a battere sul tasto della flat tax : «Il principio della tassa unica, esteso a tutti i cittadini e a tutte le imprese, è quello giusto per far ripartire l'economia». Gli risponde il ...

Salvini : “Datemi ancora qualche giorno”. E attacca Berlusconi : “Meglio lavori umili che altri in giacca ma con mazzette” : “Datemi ancora qualche giorno” dice Matteo Salvini a Monfalcone a una settimana dal voto per le Regionali in Friuli Venezia Giulia. Lo dice agli elettori, ma sembra che lo dica soprattutto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ormai – raccontano tutti i quirinalisti – ha perso la pazienza per il balletto soprattutto tra i partiti vincitori. “Datemi ancora qualche giorno – spiega Salvini – ...

