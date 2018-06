Salvini | Minniti ora mi attacca? Penso solo alla sicurezza

Governo - Minniti : “Salvini? Doveva andare in Calabria per omicidio di Soumaila”. E critica Conte : “Salvini? Nei giorni della formazione del Governo ha postato il video di un immigrato che spennava un piccione in strada. Sono un animalista convinto, ma c’è una radicale differenza tra lo spennare un piccione e colpire alla testa una persona inerme che non ha altra colpa se non quella di aver tutelato e difeso i suoi compagni“. Sono le parole dell’ex titolare del Viminale, Marco Minniti, ospite di Piazzapulita (La7). ...

Marco Minniti : 'Immigrati - Matteo Salvini ci consegna a chi vuole lasciarli in Italia' : 'I populisti predicano l' immigrazione zero sapendo perfettamente che non è realizzabile. Diffondono l'idea che non sia possibile essere umani e sicuri allo stesso tempo. Una vera democrazia è in ...

Marco Minniti - "Legami Lega-'ndrangheta : Salvini chiarisca"/ Video - "Fugare ogni dubbio in Parlamento" : Marco Minniti, "Legami Lega-'ndrangheta: Salvini chiarisca". L'ex ministro dell'Interno e membro del Pd ha commentato l'inchiesta di Repubblica sull'intreccio Carroccio-mafia calabrese(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 13:03:00 GMT)

Minniti bacchetta Salvini : “Rimpatriare 500mila immigrati? È una ricetta vecchia” : Minniti ha criticato la scelta del vicepremier e ministro degli Interni Matteo Salvini di dialogare con Viktor Orban: "Davvero pensiamo di allearci con chi sta cercando di affossare nel Parlamento Europeo la proposta di riforma del trattato di Dublino?". .Continua a leggere

Minniti avverte Salvini : "Allearsi con Orban sull’immigrazione significa diventare l'hot spot dell'Europa" : Roma. Lo scriveva ieri Claudio Cerasa su queste colonne: "l’illusione coccolata da Matteo Salvini di risolvere i residui problemi legati alla gestione dei migranti triangolando con gli stati più euroscettici del continente e scommettendo sul sostanziale isolazionismo dell’Italia nasce da un equivoco

Minniti avverte Salvini : 'Allearsi con Orban sull'immigrazione significa diventare l'hot spot dell'Europa' : 'C'è chi dice', avvertiva ieri sul Foglio Giuliano Ferrara 'che in caso di emergenza estiva il ministro dell'Interno del governo gialloverde proseguirà sulla linea di Minniti, una politica di ...

Minniti avverte Salvini : "Allearsi con Orban sull’immigrazione significa diventare l'hot spot dell'Europa" : Roma. Lo scriveva ieri Claudio Cerasa su queste colonne: "l’illusione coccolata da Matteo Salvini di risolvere i residui problemi legati alla gestione dei migranti triangolando con gli stati più euroscettici del continente e scommettendo sul sostanziale isolazionismo dell’Italia nasce da un equivoco

Il consiglio di Minniti a Salvini - sull’immigrazione : L'ex ministro dell'Interno ha detto al suo successore di non allearsi con l'Ungheria di Viktor Orbán, per almeno un motivo enorme The post Il consiglio di Minniti a Salvini, sull’immigrazione appeared first on Il Post.

Migranti - Salvini : “Faremo centri per rimpatri chiusi - basta gente a spasso”. Sono già previsti dal decreto Minniti : Il governo realizzerà dei centri per i rimpatri “chiusi affinché la gente non vada a spasso per le città”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini ai cronisti in Transatlantico, sottolineando che “la gente non vuole avere dei punti dove uno esce alle 8 della mattina, rientra alle 10 la sera e durante il giorno non si sa cosa fa e fa casino”, ha detto il capo del Viminale riferendosi presumibilmente ai ...

Minniti : "Ho chiamato Salvini ma aspetto ancora risposta" : Nessun passaggio di consegne tra il ministro dell'Interno uscente, Marco Minniti , e il neo titolare del Viminale Matteo Salvini . 'Ho chiamato Salvini per congratularmi attraverso la Batteria del ...

Minniti : "Ho chiamato Salvini ?ma aspetto ancora risposta" : Nessun passaggio di consegne tra il ministro dell'Interno uscente, Marco Minniti, e il neo titolare del Viminale Matteo Salvini. "Ho chiamato Salvini per congratularmi attraverso la Batteria del Viminale - ha detto Minniti a Ottoemezzo - ma non ho avuto ancora risposta. Ma aspetto paziente, perché io sono paziente...", ha detto l'esponente Pd. Che poi entra nel dettaglio: "Tra me e Salvini non c'è ancora stato un passaggio di consegne. ...

Governo - Minniti : “Salvini? L’ho chiamato per congratularmi - ma non mi ha risposto. Lasci la leadership politica” : “Salvini? Non c’è stato alcun passaggio di consegne, non ci siamo incontrati. Quando è stato nominato ministro dell’Interno, L’ho chiamato per congratularmi attraverso la batteria del Viminale, perché non oso chiamare direttamente. Però non ho ricevuto risposta. Aspetto. Sono paziente”. Lo rivela a Otto e Mezzo (La7) l’ex titolare del Viminale, Marco Minniti, che spiega: “In questi casi non c’è una regola scritta per il passaggio di consegne, ...

Migranti - l'Osservatore Romano mette in risalto le lodi di Salvini al lavoro di Minniti : Il tema dell'immigrazione e la nuova linea politica del governo ha invece registrato perplessità e parole esplicite da parte del cardinale di Agrigento, Francesco Montenegro. 'Una soluzione va ...

Migranti - l'Osservatore Romano mette in risalto le lodi di Salvini al lavoro di Minniti : Il tema dell'immigrazione e la nuova linea politica del governo ha invece registrato perplessità e parole esplicite da parte del cardinale di Agrigento, Francesco Montenegro. 'Una soluzione va ...