Salvini : "Cambiare il regolamento delle OngQualcuna fa volontariato - qualcuna da taxi" : Il ministro dell'Interno boccia l'attuale regolamentazione delle ong: "Stiamo lavorando sul fronte di queste Ong, alcunedelle quali fanno volontariato, altre fanno affari. C'è un preciso disegno al limite delle acque territoriali della Libia per fungere da taxi".

Governo - Salvini : Nessuna bacchetta magica. Sulla sicurezza - ci sarà da cambiare : Teleborsa, - Ha preso il via il Primo Consiglio dei Ministri del Governo Conte . In assenza del Presiedente del Consiglio la seduta è presieduta dal vicepremier Matteo Salvini che, arrivando a Palazzo ...

Balotelli contro Salvini : "Io italiano solo a 18 anni - la legge deve cambiare" : L'attaccante della Nazionale: "Nella vita ho subito tanto razzismo e ignoranza. Cambiare non è facile, ma è possibile"

Salvini a Berlusconi : 'Lega alleata solo di chi vuole cambiare l'Unione' : 'Lo spread? Chiedete a Mattarella' commenta il leader del Carroccio. 'Fosse per me ci sarebbe un governo in carica. Hanno scelto altrimenti per rassicurare i mercati, non mi sembra ci stiano riuscendo'...

Salvini : 'Alleanza con Forza Italia solo se vuole cambiare le regole europee' - Il Pd si astiene sul governo Cottarelli : "Ammiro Mattarella, ha fatto un grande lavoro per difendere la società e l'economia Italiana ed il futuro del Paese nella Ue", ha aggiunto. "Il vero pericolo - ha detto - sarebbe stato avere dei ...

Salvini a M5s : se continuano insulti voglia di cambiare era falsa : Camogli , Ge, , 2 mag. , askanews, 'Se Di Maio continua a preferire l'insulto e il litigio mi spiace per lui e mi spiace per gli elettori grillini perché la voglia di cambiare era finta. Io mantengo ...

Governo : Buffagni (M5S) a Salvini - vuoi cambiare paese o giocare con ruspe? : Roma, 2 mag. (AdnKronos) – “Serve lavorare per creare un futuro per il paese, mentre il parlamento è immobile preda dei blocchi granitici che difendono il passato. Salvini… vuoi cambiare il paese o vuoi giocare solo con le ruspe mentre blocchi il risorgimento e garantisci solo la restaurazione?”. Lo scrive su Facebook Stefano Buffagni, deputato e volto in ascesa del M5S. L'articolo Governo: Buffagni (M5S) a Salvini, vuoi ...

Salvini - il Matteo miracoloso con la ruspa per cambiare il mondo (e la legge elettorale) : Se il primo Matteo usa la lingua come fosse un revolver, e ogni volta che parla distrugge, e gli italiani sono stufi oramai di ascoltarlo, questo secondo Matteo è capace di spiegare che con la ruspa si costruisce il nuovo mondo. Ieri il miracolo si è ripetuto: Matteo vuole il pre-incarico. Non un incarico vero e proprio, ma un’ultima finzione. E invece di sembrare un Arnaldo Forlani con la barba, è parso il giusto che aggiusta ...

'Votare a giugno ma per cambiare cosa? Salvini non molla Berlusconi - Renzi il suo ego e Fico la sua colf' : La proposta di un ritorno al voto a giugno, avanzata da Luigi Di Maio, al centro dell'analisi politica ironica di Maurizio Crozza a Che tempo che fa. Il comico genovese ne ha per tutti.

Il rischio raid divide Salvini e Di Maio. Pd : Lega dica se vuol cambiare alleanze internazionali : Supporto agli alleati, ma nessun coinvolgimento diretto, è la linea del governo. La Lega ribadisce di non credere all'uso di armi chimiche e chiede a Gentiloni di opporsi ai bombardamenti. I ...

Salvini agli alleati : «Insieme al Quirinale». Sì di Berlusconi e Meloni. M5S : la Lega dica se vuole cambiare : Matteo Salvini propone agli alleati del centrodestra di andare tutti insieme al Quirinale per il nuvo giro di consultazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Silvio Berlusconi e...

