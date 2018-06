Salute | test rapido per Hiv ed epatite C

Una sostanza presente in saponi e cosmetici nuoce alla Salute dell’intestino : Secondo uno studio pubblicato su Science Translational Medicine e condotta presso la University of Massachusetts ha rilevato che un antimicrobico molto comune, che si trova praticamente ovunque (soprattutto saponi e cosmetici), il triclosano, potrebbe nuocere alla salute dell’intestino. Esponendo per sole tre settimane dei topo a concentrazioni anche basse di triclosano è stata riscontrata una infiammazione del colon e una maggiore ...

Intestino - la salsa di pomodoro cotta lo mantiene in Salute : La salsa di pomodoro cotta fa bene all’Intestino e lo mantiene in salute, grazie alla presenza del licopene. Lo svela una ricerca dell’Universitat Politècnica di València, che ha messo in luce le proprietà benefiche del sugo di pomodoro. Questo piatto base della cucina mediterranea sarebbe benefico per tutto il nostro corpo e in particolare per l’Intestino, dove risiede il microbioma. Che l’ortaggio rosso facesse bene lo ...

Con la sua ultima funzione in fase di test - Instagram sembra dare più importanza alla Salute dei suoi utenti : È un periodo di molti piccoli cambiamenti per Instagram, cambiamenti che comunque apportano una certa utilità per gli utenti che giornalmente si ritrovano a utilizzare il noto social network. Oggi in particolare vi parleremo di un banner a comparsa molto particolare! L'articolo Con la sua ultima funzione in fase di test, Instagram sembra dare più importanza alla salute dei suoi utenti proviene da TuttoAndroid.

Salute - Hiv : protesta degli attivisti per dire stop ai tagli : Basta tagli alla spesa sulla pelle delle persone con HIV. È lo slogan della protesta degli attivisti a Roma domani sera, 22 maggio, in occasione dell’apertura del 10° Congresso Nazionale Icar, Italian Conference on Aids and Antiviral Research, che si terrà dal 22 al 24 maggio 2018, presso l’Ergife Palace Hotel. Un’azione diretta è prevista per le ore 20 durante i lavori della prima giornata del summit.La protesta è rivolta ...

Storia - Salute e amore. Corsa ai test fai-da-te per "studiarsi" il Dna : Dopo i social network, ora gli spot sono arrivati anche sulle tv nazionali. Promettono di svelarti il tuo albero genealogico, la predisposizione a certe patologie, persino la compatibilità biologica con il partner. Fanno leva sulla curiosità, e sulla segreta speranza di ciascuno di avere origini esotiche. Quello dei test genetici fai-da-te sta diventando un business: sono economici (si va dai 50 ai 200 dollari, a seconda dei servizi richiesti), ...

Salvador Sobral/ Torna sul palco dopo i problemi di Salute (Eurovision Song Contest 2018) : Salvador Sobral, vincitore dell'Eurovision Song Contest 2017, Torna questa sera in qualità di ospite per riproporre la sua Amar Pelos Dois e duettare con Caetano Veloso.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 23:41:00 GMT)

Salute - ricerca : il microbiota intestinale predice il tumore al fegato : Grazie a una ricerca condotta presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e Università Cattolica del Sacro Cuore in collaborazione con la Fondazione IRCCS – Istituto Nazionale dei Tumori si è scoperto come predire chi si ammalerà di tumore del fegato tra soggetti a rischio perché con cirrosi epatica e fegato grasso. Cruciale è lo studio del profilo del microbiota intestinale. La scoperta, resa nota sulla ...

Salute : la dieta mediterranea fa bene anche all’intestino : Secondo i risultati di una ricerca del Wake Forest Baptist Medical Center, pubblicata su Frontiers in Nutrition, una dieta in stile mediterraneo farebbe bene anche all’intestino: un regime alimentare ricco di frutta e verdura farebbe infatti aumentare i batteri buoni fino al 7% rispetto a solo lo 0,5% di una dieta basata sulla carne. Gli studiosi sono giunti a questa conclusione studiando dei primati, divisi in 2 gruppi: uno seguiva una ...

Salute : in futuro mangiare muschio potrebbe far bene all’intestino : Un polisaccaride è un carboidrato complesso costituito da molecole di zuccheri. I beta glucani sono tra i polisaccaridi più famosi e sono fibre alimentari note per avere numerosi benefici per la Salute, in particolare per l’intestino. Sono abbondanti nei cereali come avena e orzo, ma non sono stati trovati nel muschio nonostante le piante abbiano geni rilevanti simili. Ora, in un nuovo studio, un team internazionale di ricercatori ha analizzato ...

Stefano Cucchi - carabinieri testi in aula : “Relazioni su Salute modificate su ordine dei superiori” : C’è un nuovo inedito capitolo nella storia della morte di Stefano Cucchi. Arriva dal processo ai cinque carabinieri accusati, a vario titolo, di omicidio preterintenzionale, falso e calunnia, grazie alle testimonianza di due militari. L’Arma era informata, forse preoccupata, della vicenda dell’arresto e la successiva morte del geometra romano arrestato per droga, tanto che, dopo il decesso e l’apertura dell’indagine, vennero chieste due ...

Salute : ecco come gli imballaggi alimentari possono influenzare il nostro intestino : Gli imballaggi alimentari potrebbero influenzare negativamente il modo in cui opera l’apparato digerente, secondo una nuova ricerca della Binghamton University. Gretchen Mahler, professoressa associata di bioingegneria, ha dichiarato: “Abbiamo scoperto che le nanoparticelle di ossido di zinco, in dosi rilevanti rispetto a quello che si potrebbe mangiare normalmente in un pasto o in un giorno, possono cambiare il modo in cui l’intestino assorbe i ...