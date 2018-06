Salute | gli urologi | ecco la prima causa dell’impotenza

SIMG : “Auguriamo al Ministro della Salute di esaltare e migliorare i valori e le eccellenze del nostro sistema” : “Salutiamo con sinceri sentimenti di rispetto e desiderio di collaborazione il Ministro della Salute, on. Giulia Grillo. Le auguriamo sopra ogni cosa di esaltare e migliorare i valori e le eccellenze del nostro sistema di Salute”. Il dott. Claudio Cricelli, presidente della Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie (SIMG), augura buon lavoro al Ministro della Salute Giulia Grillo e sottolinea il ruolo centrale della Medicina ...

Salute - tumore al seno : il vademecum degli oncologi per prendere il sole : L’estate è ormai prossima ed è tanta la voglia di prendere il sole: il desiderio è lo stesso anche le tante donne operate di tumore al seno. E’ possibile dunque godersi i raggi solari e fare un bel bagno in tutta sicurezza? La risposta è sì, come spiegano il professor Giuseppe Petrella, oncologo e docente ordinario di Chirurgia generale presso l’Università Tor Vergata di Roma, e il provider ECM 2506 Sanità in-Formazione, in ...

Vaccini - Bonaccini : “Togliere l’obbligo? Pronti a confrontarci con il ministro della Salute” : “La ministra alla Salute Giulia Grillo dice che è a favore dei Vaccini ma contro l’obbligo. Se sei d’accordo che le vaccinazioni siano importanti, cioè che rispondono a un bisogno e contemporaneamente dici che sei contro l’obbligo, non rispondi sul perché, negli ultimi 10 anni, le vaccinazioni erano in costante calo e sono aumentate malattie scomparse dall’agenda, è evidente che racconti solo una parte del ...

Lecce - Giornata mondiale degli Oceani : Salute del mare e dell’uomo : Lecce celebra la Giornata mondiale degli Oceanicon un evento che avrà tanti protagonisti: PULIZIA DEL PARCO: giovani studenti che si mobiliteranno per pulire da rifiuti di plastica un’area di grande bellezza e di grande rilievo ambientale come il Parco dell’Acquatina; BRINDISI CORFÙ: protagonisti della regata Brindisi Corfù racconteranno il valore aggiunto degli sport velici per il turismo costiero; SPORT SOSTENIBILE: associazioni ...

Puglia - migliorare la Salute attraverso lo stile di vita local : 8-9 giugno a Taranto la 2 giorni di Apulian Lifestyle – programma : L’obiettivo che si pone il governatore Michele Emiliano è ambizioso: migliorare la salute della popolazione non aumentando la spesa pubblica da destinare alla sanità, ma lavorando a un processo culturale che metta le persone nella condizione di vivere meglio, diminuendo di fatto il ricorso alle cure mediche. Come? attraverso uno stile di vita adeguato e contestualizzato, con un impatto estremamente positivo sullo sviluppo sociale ed ...

Salute - infarto e ictus : avere più di 2 figli mette a rischio il cuore delle donne : Uno studio condotto dall’Università di Cambridge e del Nord Carolina ha coinvolto oltre 8000 donne, ed è stato presentato alla conferenza della British Cardiovascular Society a Manchester: in base ai risultati, avere più di 2 figli avrebbe un impatto negativo sulla Salute della donna, in quanto gravidanza e parto determinano conseguenze significative sul sistema cardiovascolare, tanto che, si è osservato, le mamme di 5-6 figli incorrono in ...

Paolo Fox e Branko / Oroscopo oggi 4 giugno 2018 : Scorpione Salute in crisi - gli altri segni? : Oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 4 giugno 2018: le previsioni per tutti i segni zodiacali. Ariete in difficoltà sentimentale, bella settimana per il Leone e gli altri...(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 19:25:00 GMT)

Una cura contro la disuguaglianza in Salute : Da sempre è appassionata di scienza e delle cose giuste. Nel 2012 si è classificata prima al concorso "Per ricordare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino" indetto dalla Provincia di Roma. Interessata ...

A 23 anni vola in cielo all’improvviso. Piena di vita e in Salute se ne va sotto gli occhi increduli dei presenti : Due splendidi occhi blu, una testa Piena di capelli rossi e un sorriso incantevole. Forse per tutti questi motivi Sofia Ponchia si faceva chiamare ‘Pepe’, un soprannome che le calzava a pennello. A 23 anni aveva una vita come tante sue coetanee: ricca, fatta di tante piccole cose quotidiane e di grandi amori, come le amiche, il fidanzato e il suo cagnolino Poncho. La giovane ragazza di Padova si è spenta all’improvviso, ...

Gli integratori e i multivitaminici più popolari non hanno effetto sulla Salute : uno studio smonta i benefici : Sono decine di milioni le persone che nel mondo ricorrono agli integratori alimentari e ai multivitaminici. Per tanti tali sostanze avrebbero la capacità di allontanare molti rischi per la salute, ma ora un team congiunto di ricercatori ...

Salute - controlli ed esami per gli over 60 : arriva il manifesto della prevenzione : Quali sono i campanelli d’allarme per le patologie cardiovascolari? Come riconoscere un tumore della pelle? Come valutare il proprio rischio diabete? Come capire con un semplice autotest se si è a rischio maculopatia? Come prevenire la fragilità ossea e capire se si è addirittura già fratturati senza saperlo? Sono solo alcune delle indicazioni per gli over 60 contenute nel manifesto per la prevenzione, elaborato dal Think Tank Punto ...

Salute : una dieta ricca di proteine è associata ad un rischio maggiore di insufficienza cardiaca negli uomini di mezza età : Nonostante la popolarità delle diete ricche di proteine, sono stati condotti pochi studi sul loro impatto sul rischio di insufficienza cardiaca negli uomini. L’insufficienza cardiaca consiste nell’incapacità del cuore di pompare abbastanza sangue e ossigeno per rimanere in Salute. Si tratta di una sindrome che può ridurre l’aspettativa di vita e, non esistendo cure definitive, prevenirla attraverso l’alimentazione e lo stile di vita è ...

Salute : gli integratori di vitamine e minerali più comuni non hanno effetti benefici : Gli integratori più comuni di vitamine e minerali non forniscono benefici consistenti per la Salute, secondo un nuovo studio dei ricercatori dell’Università di Toronto e del St. Michael’s Hospital. La revisione sistematica di dati esistenti e di controlli randomizzati dal gennaio 2012 all’ottobre 2017 ha svelato che i multivitaminici, la vitamina D, il calcio e la vitamina C – gli integratori più comunemente usati – non mostrano vantaggi, ma ...

Salute : dagli integratori al cibo - i consigli anti-cancro degli esperti : Il World Cancer Research Fund ha pubblicato il Rapporto “Dieta, nutrizione, attività fisica e cancro: una prospettiva globale“, nel quale si elencano raccomandazioni per prevenire i tumori: nel decalogo si consiglia un’alimentazione equilibrata, l’allattamento al seno e si chiede di diffidare degli “integratori anti-cancro” “Le nostre raccomandazioni arrivano dalle conclusioni di un panel di esperti ...