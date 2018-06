Salah torna a parlare | la risposta a Sergio Ramos ed il racconto dell’uscita dal campo in

sportfair

(Di sabato 9 giugno 2018) Mohamedha parlato del ben noto fallo dinei suoi confronti, intervento che gli è costato la finale di Champions League Mohamedè stato lo sfortunato protagonista della finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid. Il fenomeno egiziano è stato costretto a lasciare ilanzitempo a causa di un fallo commesso danei suoi confronti. A distanza di qualche settimana,to adell’accaduto in un’intervista a Marca: “Sto meglio, spero di giocare la prima partita del Mondiale contro l’Uruguay. Dipenderà da come mi sentirò con la gara imminente. L’uscita dala Kiev è stato senza dubbio il peggior momento della carriera, ho pensato di perdere il Mondiale dopo la Champions“. Infineha risposto a, in maniera pungente: “E’ divertente… Ha detto che avrei ...