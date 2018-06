Sabrina Ferilli | il “no” dell’attrice a Maria De Filippi e la novità di Canale5

Federica Panicucci - Mattino 5 chiude : da lunedì arriva Sabrina Ferilli : Mattino 5 con Federica Panicucci è finito: da lunedì torna Sabrina Ferilli Giornata di saluti quella di venerdì 8 giugno 2018 con le ultime puntate di alcune trasmissioni Mediaset che ci hanno fatto compagnia da settembre a oggi. “La nave è arrivata in porto”: ha così esordito Federica Panicucci che si godrà il meritato riposo dopo aver tenuto quest’anno compagnia, insieme a Francesco Vecchi, il pubblico della rete ammiraglia del ...

Da Gianni Morandi a Sabrina Ferilli sul set - ciak sulle prossime fiction Mediaset : Per la regia di Ricky Tognazzi , è tratta da una storia vera, un caso di cronaca che ha infiammato e commosso l'opinione pubblica.

L’amore strappato - Sabrina Ferilli protagonista di un dramma familiare : A breve prederanno il via le riprese di “L’amore strappato”, la nuova fiction con protagonista uno dei volti più famosi e amati del piccolo e del grande schermo: Sabrina Ferilli. Tratto da una storia vera, da un caso di cronaca che ha infiammato e commosso l’opinione pubblica. L’amore strappato, la storia Un clamoroso errore giudiziario vede un padre accusato di abusare della sua amatissima figlia, che viene quindi allontanata ...

Francesca Reggiani/ Perché ho scelto di imitare Sabrina Ferilli e Federica Sciarelli (La Vita in Diretta) : Francesca Reggiani a La Vita in Diretta: “Perché ho scelto di imitare Sabrina Ferilli e Federica Sciarelli”. L'attrice comica si è raccontata in un'intervista con Francesca Fialdini(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 18:49:00 GMT)

Io e Lei - trama - cast e curiosità del film con Sabrina Ferilli e Margherita Buy : Dopo il successo di Viaggio sola, Maria Sole Tognazzi è tornata a lavorare insieme a Margherita Buy con l’aggiunta di Sabrina Ferilli per il delicato e inteligente Io e Lei. Sceneggiato insieme a Ivan Cotroneo e Francesca Marciano la pellicola è il racconto di una coppia omosessuale affrontando la quotidianità dei sentimenti di un rapporto consolidato. Il film in onda venerdì 18 maggio su Rai3 alle 21,15 per MyMovies merita un bel 3,2 su ...

IO E LEI/ Su Rai 3 il film con Sabrina Ferilli e Margherita Buy (oggi - 18 maggio 2018) : Io e lei, il film in onda su Rai 3 oggi, venerdì 18 maggio 2018. Nel cast: Sabrina Ferilli, Margherita Buy e Domenico Diele, alla regia Maria Sole Tognazzi. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 09:42:00 GMT)

Storie del genere : Sabrina Ferilli conduce il nuovo programma di Rai3 sul mondo transgender : Sabrina Ferilli, Storie del genere E’ Sabrina Ferilli il volto scelto da Rai3 per la conduzione di Storie del genere, il nuovo programma che approfondirà il vissuto di alcune persone appartenenti al mondo transgender con l’obiettivo di combattere le discriminazioni. L’attrice romana presenterà il docu-reality in seconda serata per sette puntate, a partire da stasera. Al centro del racconto ci saranno le Storie di persone che ...

Storie del genere/ Anticipazioni prima puntata : Sabrina Ferilli racconta storie d’identità trovate (26 aprile) : storie del genere, Anticipazioni e storie della prima puntata in onda su Rai3 giovedì 26 aprile 2018: Sabrina Ferilli nel ruolo inedito di conduttrice racconterà storie di cambiamenti.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 08:05:00 GMT)

Sabrina Ferilli su Rai3 racconta «Storie del genere» : Per moltissimi anni la disforia di genere non ha avuto risposte dal mondo scientifico ed è stata vissuta, sia in ambito familiare che nel contesto sociale, come una condizione priva di soluzione e ...