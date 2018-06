Russia e Bielorussia verso normalizzazione nel commercio di latticini

Maradona ci riprova : allenatore e presidente in BieloRussia : Diego Armando Maradona è stato un grandissimo calciatore, forse il migliore di tutti i tempi. Ma come allenatore, non è ancora riuscito a imporsi sugli stessi livelli. Dopo il fallimento della sua ultima avventura negli Emirati Arabi Uniti, dove non è riuscito a portare in massima divisione l'Al Fujairah, fallendo la promozione all'ultima giornata, il Pibe de Oro riparte dalla Bielorussia.Maradona sarà allenatore della Dinamo Brest, piccolo club ...

Maradona in BieloRussia - sarà allenatore-presidente della Dinamo Brest : Diego Maradona sarà il nuovo allenatore, e presidente, del club bielorusso Dinamo Brest. L'ex stella del calcio, 57 anni, ha pubblicato su Instagram una foto del suo nuovo contratto, accompagnata dalle parole "grazie per il fiducia e...

Maradona torna ad allenare in BieloRussia e sarà anche il presidente - Calcio : Maradona, che dovrebbe svolgere anche il ruolodi allenatore, inizierà la sua nuova avventura dopo la fine della Coppa del Mondo in Russia e quindi dopo metà luglio. La Dinamo Brest al momento è ...

Diego Maradona vola in BieloRussia : sarà allenatore e presidente della Dinamo Brest : Diego Maradona è tornato: il Pibe de Oro ha firmato come allenatore e presidente del club bielorusso Dinamo Brest. L'argentino, 57 anni, ha pubblicato su Instagram la foto del suo nuovo contratto, ...

Maradona in BieloRussia - allenatore-presidente della Dinamo Brest : Roma, 16 mag. , askanews, Diego Maradona sarà il nuovo allenatore, e presidente del club bielorusso Dinamo Brest. L'ex stella del calcio, 57 anni, ha pubblicato su Instagram una foto del suo nuovo ...

Maradona va in BieloRussia : sarà presidente - e anche allenatore? - : classifica - Maradona inizierà la sua nuova avventura dopo la fine della Coppa del Mondo in Russia e quindi dopo metà luglio. La Dinamo Brest al momento è settima in campionato a 9 punti dopo 7 ...

Lotta - Europei 2018 : Bulgaria sugli scudi - due ori nella lotta femminile. Quattro podi in un giorno per la BieloRussia : Bulgaria sugli scudi nella quinta giornata degli Europei 2018 di lotta a Kaspiisk (Russia). Il programma della lotta femminile si è chiuso con due ori per la squadra bulgara, mentre la Bielorussia ha piazzato Quattro atlete sul podio senza alcuna vittoria e la Russia ha continuato ad incrementare il suo già cospicuo bottino. nella categoria -57 kg ha trionfato la bulgara Bilyana Zhivkova Dudova, che ha sconfitto con un netto 6-0 in finale la ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo 2018 : l’Italia per trionfare a Baku - che sfida con Bulgaria e BieloRussia : Nel weekend del 27-29 aprile si disputerà la quarta e ultima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica ritmica. Baku, capitale dell’Azerbaijan, ospiterà l’evento che chiude il circuito internazionale e l’Italia sarà assoluta protagonista. Le Farfalle, infatti, torneranno in pedana dopo la tripletta di Pesaro e gli ottimi risultati ottenuti a Sòfia mentre settimana scorsa non si erano presentate a Tashkent come molte altre ...

Road to Eurovision Song Contest 2018 – Le canzoni di BieloRussia - Estonia e Bulgaria. : Il prossimo 12 maggio, a Lisbona, avrà luogo la 63° edizione di Eurovision Song Contest. Il portoghese Salvador Sobral, lo scorso anno, con la canzone Amar pelos dois, ha portato a casa una storica vittoria per il Paese lusitano. Quest’anno, le canzoni in gara sono 43, di cui 37 partiranno dalle semifinali (previste per il 9 e l’11 maggio), mentre altre 6 hanno già conquistato il diritto di partecipare alla Finale. ...

Serbia annuncia di aspettare 4 Mig dalla BieloRussia - : Nel corso della sua visita a Mosca di questo mese, Vulin aveva dichiarato di aver discusso con il capo del dicastero militare russo Sergey Shoigu la possibilità di ricevere 4 elicotteri da ...