Russia 2018 | la minaccia degli hacker sui Mondiali

Mondiali Russia 2018 - la Fifa avverte gli hooligans : Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha annunciato mano dura per tutti quei tifosi che partecipano a possibili disordini o atti di violenza durante la Coppa del Mondo che parte la prossima settimana in Russia. “Gli arbitri hanno anche per la prima volta l’opportunità di interrompere una partita in caso di alterchi”, ha detto il presidente al quotidiano tedesco “Die Welt”. “Speriamo che non sia necessario raggiungere questo punto ma, se lo ...

Mondiali Russia 2018 : gruppo G. Belgio e Inghilterra favorite - Panama e Tunisia per la sorpresa : Quattro giorni all’appuntamento calcistico più importante dell’anno: a breve scattano gli attesissimi Mondiali di Russia 2018. Andiamo a scoprire il gruppo G: all’apparenza può sembrare uno dei più squilibrati dell’intera manifestazione, ma, come ci ha insegnato la storia della competizione iridata, bisogna stare sempre attenti alle sorprese. La squadra più attesa sembra essere il Belgio. Nelle ultime manifestazioni ...

Russia 2018 - Salah : 'Spero di esserci per l'esordio. Ramos? Mi fa ridere' : 'Spero di farcela a scendere in campo con l'Egitto nella partita contro l'Uruguay' di venerdì 15 giugno. L'attaccante egiziano Momo Salah si sta riprendendo dopo l'infortunio per lo scontro con Ramos ...

Mondiali Russia 2018 : c’è il Ramadan - Tunisia s’allena all’alba : Il Ramadan, che scade proprio nel giorno della partita inaugurale del Mondiale in Russia (14 giugno), condiziona le abitudini delle Nazionali i cui calciatori appartengono alla religione musulmana. E’ il caso della Tunisia, che domani disputerà l’ultima amichevole pre-Mondiale contro la Spagna (alle 20,45, nello stadio di Krasnodar). La squadra tunisina, proprio a causa del Ramadan, ha deciso di allenarsi all’alba, nel rispetto ...

Russia 2018 - principe saudita ad apertura dei mondiali : Il principe ereditario saudita Mohammad bin Salman è atteso a Mosca per assistere alla cerimonia di apertura dei mondiali il 14 giugno e alla partita inaugurale Russia-Arabia saudita. Lo riferisce il Cremlino, che non esclude un incontro tra il presidente Vladimir Putin e il principe saudita. L'articolo Russia 2018, principe saudita ad apertura dei mondiali sembra essere il primo su CalcioWeb.

Mondiali 2018 Russia - il benvenuto di Putin : 'Abbiamo aperto il nostro cuore al mondo' : Benvenuti alla Coppa del Mondo FIFA". E ancora: "Un saluto a tutti coloro che sono già arrivati in Russia e a coloro che hanno intenzione di prendere parte a questo importante evento internazionale. ...

Mondiali 2018 Russia - Khedira : 'La Germania ha ancora fame. Dopo il primo anno alla Juve volevo smettere' : Dovevo decidere se far parte dei migliori al mondo o se tirarmi fuori. Ne sono uscito ricominciando da capo con un staff personale, specialisti che curano molti aspetti, forza, movimento, ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : la Croazia ai raggi X. Talento e forza fisica per fare faville - Modric e Mandzukic le stelle : Classe da vendere e una buona dose di cattiveria agonistica. Non manca nulla alla Croazia per compiere il definitivo salto di qualità, ma nei momenti chiave arriva il classico intoppo che fa saltare tutti i piani. La compagine allenata dal ct Zlatko Dalic dispone di tutte le carte in regola per sfondare ai Mondiali 2018 in Russia e rappresenta la classica variabile impazzita, l’avversario che nessuno gradirebbe incontrare. La Croazia, ...

Mondiali Russia 2018 - 10mila i tifosi britannici : Saranno circa 10mila i tifosi britannici che si recheranno in Russia per assistere alle partite dei Mondiali. La stima è stata fatta dall’ambasciatore britannico a Mosca Laurie Bristow a Interfax. “Stiamo lavorando sulla base del fatto che saranno circa 10mila i tifosi che arriveranno per la fase a gironi. Quindi un grande numero”, ha detto Bristow. L’ambasciatore ha notato che è abbastanza difficile dire esattamente ...

Mondiali 2018 Russia - Salah : 'Spero di farcela. Ramos? Prima mi ha fatto piangere - ora mi fa ridere' : Con il Liverpool, per i suoi gol e per il suo exploit inatteso, è stato uno dei protagonisti assoluti della stagione. Mohamed Salah si è preso il palcoscenico europeo, anche se tanti rimpianti restano ...

Mondiali Russia 2018 - allarme per gli estremisti ucraini : estremisti di destra ucraini potrebbero organizzare delle provocazioni durante i Mondiali. Lo comunica FARE, l’organizzazione internazionale contro il razzismo nel calcio, secondo quanto riportato da Izvestya. Oltre a provocare scontri con i tifosi di altre nazioni, gli ucraini potrebbero tentare di portare negli stadi bandiere naziste e altri simboli vietati al fine di screditare l’evento. “In quel caso la Fifa si vedrebbe ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : il Marocco ai raggi X. Benatia trascina i Leoni dell’Atlante verso l’impresa : Il Marocco parteciperà ai Mondiali 2018 di Calcio che si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 14 luglio. I Leoni dell’Atlante, questo il nome affibbiato alla compagine nordafricana, si sono qualificati alla rassegna iridata per la quinta volta nella loro storia ma erano assenti addirittura dal 1998. Il miglior risultato risale al 1986 quando raggiunsero gli ottavi di finale vincendo addirittura il girone con Inghilterra, Polonia e ...

