Rugby – O’Shea commenta il primo ko di Oita | “un punteggio che brucia”

(Di sabato 9 giugno 2018) Le sensazioni di O’Shea e Ghiraldini dopo la sconfitta dell’Italia delneltest match del Tour estivo “E’ unche brucia, inutile nasconderlo. Nei momenti in cui avremmo dovuto imprimere una svolta alla partita non ci siamo riusciti, loro sì. Eravamo venuti per vincere i due test-match, ora dobbiamo fare risultato a Kobe tra una settimana” ha detto il CT azzurro Conordopo la sconfitta dineltest-match del tour estivo. LaPresse/Alfredo Falcone “Non credo ci sia stata una squadra che ha dominato la partita per ottanta minuti, ma è vero che il Giappone ha tenuto il controllo della partita nell’ultimo quarto di gara. Noi non abbiamo saputo mettere punti sul tabellone quando ne abbiamo avuto la possibilità, sia nelche nel secondo tempo, e come era già capitato in passato abbiamo permesso che l’energia del match ci scivolasse dalle ...