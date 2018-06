Rugby – Nations Cup | la formazione dell’Italia Emergenti per le Fiji Warriors

Rugby – Nations Cup - a Montevideo l’Uruguay batte 23-19 l’Italia emergenti : Nel secondo turno della Nations Cup, l’Italia emergenti sconfitta per 23-19 dall’Uruguay Nella seconda giornata della Nations Cup 2018 l’Uruguay supera 23-19 l’Italia emergenti a Montevideo. Sul campo del Carrasco Polo Club, appesantito dalle piogge dei giorni scorsi, un tiepido sole fa da cornice alla partita. Calcio d’avvio affidato al piede dell’apertura uruguaiana Silva. Dopo una fase iniziale di gioco al piede, l’Italia inizia a ...

Rugby – Nations Cup 2018 : l’Italia Emergenti lotta ma cede all’Argentina - finisce 19-8 per i sudamericani : L’Italia Emergenti non può nulla contro l’Argentina, i sudamericani si impongono con il punteggio di 19-8 Una buona Italia Emergenti cede all’Argentina XV nella prima giornata della Nations Cup 2018 a Montevideo. Nella capitale uruguaiana gli azzurri, guidati da Pasquale Presutti, affrontano gli avversari a viso aperto e combattono, cedendo nel finale 19-8 (4-0). Giornata fredda, ventosa e piovosa al Carrasco Polo Club, con un ...

Rugby – Nations Cup 2018 - ufficializzato il XV dell’Italia Emergenti che domani affronterà l’Argentina : Sono stati ufficializzati i XV dell’Italia Emergenti che domani affronteranno l’Argentina nella Nations Cup 2018 Pasquale Presutti, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Emergenti, ha ufficializzato la squadra che domani alle 12.30 locali (17.30 in Italia) affronterà l’Argentina XV nel primo match valido per la Nations Cup 2018. Esordio subito duro per gli Azzurri che affronteranno gli argentini al “Carrasco Polo Club” di ...

Rugby – Italia Emergenti : le parole di Presutti alla vigilia dell’esordio alla Nations Cup : L’Italia Emergenti pronta per la Rugby Nations Cup: le sensazioni del responsabile tecnico azzurro Presutti Mancano due giorni all’esordio della Nazionale Italiana Emergenti alla Nations Cup. Gli Azzurri, che hanno svolto i primi allenamenti in Uruguay, giocheranno la prima partita del torneo contro l’Argentina XV sabato 2 giugno alle 12.30 locali (17.30 in Italia). Pasquale Presutti, responsabile tecnico della Nazionale Emergenti, ha ...

Rugby – Dalla Serie A femminile alla Nations Cup : il palinsesto tv del weekend : Il Super Rugby, la finale del campionato di Serie A femminile, la Nations Cup e il Mondiale Under 20: tutti gli eventi di Rugby del weekend Nel palinsesto del prossimo weekend ovale troverà spazio il Super Rugby, la finale del campionato di Serie A femminile, la Nations Cup e il Mondiale Under 20. Si parte venerdì mattina alle 9.35 con Highlanders-Hurricanes, match valido per la sedicesima giornata di Super Rugby che sarà trasmesso in diretta su ...

Rugby – Italia Emergenti : tre cambi per la Nations Cup 2018 : Italia Emergenti Rugby: al via il raduno degli azzurri in vista della World Nations Cup 2018 E’ iniziato oggi a Roma, presso il Centro di Preparazione Olimpica del CONI, il raduno della Nazionale Emergenti che dal 2 al 10 giugno sarà impegnata nella World Rugby Nations Cup 2018 che per il secondo anno consecutivo si disputerà in Uruguay. Sede degli incontri l’Estadio Parque Artigas Club Atletico Juventud di Las Piedras. Sono ventotto gli ...