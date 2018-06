Rugby | la Federazione Italiana piange Sergio Barilari | centesimo atleta a vestire la

sportfair

: RT @merlinox: Adesso che anche il Giappone ???? ci ha spiegato come si gioca a #rugby in Federazione si valuta di formattare tutto o avanti c… - giopim : RT @merlinox: Adesso che anche il Giappone ???? ci ha spiegato come si gioca a #rugby in Federazione si valuta di formattare tutto o avanti c… - merlinox : Adesso che anche il Giappone ???? ci ha spiegato come si gioca a #rugby in Federazione si valuta di formattare tutto… - giangio87 : Quando i vertici della federazione Italiana rugby saranno spediti via a calci sarà troppo tardi. -

(Di sabato 9 giugno 2018) E’ scomparso a 93 anni, una delle figure storiche del movimento rugbistico nazionale Laapprende con profonda tristezza della scomparsa di, una delle figure storiche del movimento rugbistico nazionale, avvenuta oggi a Roma all’età di novantatré anni. Classe 1924, romano, seconda/terza linea dellaRoma Campione d’Italia nel 1947-48aveva debuttato in maglia azzurra il 23 maggio del 1948 a Parma, contribuendo alla vittoria per 17-0 sulla Cecoslovacchia in uno dei primissimi test-match disputato dall’Italia nel periodo post bellico.la maglia azzurra nella storia della Nazionale, nel corso della carriera aveva militato anche nel massimo campionato francese con il Vienne, conquistando poi altri due caps nel 1953 ad Hannover contro la Germania (3-21) e a Bucarest contro la Romania ...