Rugby – CUOA Business School e Benetton insieme per promuovere lo sport

sportfair

: Giornata di formazione con il #BenettonRugby per gli allievi della @FondazioneCUOA! L’iniziativa promuove lo sport… - BenettonRugby : Giornata di formazione con il #BenettonRugby per gli allievi della @FondazioneCUOA! L’iniziativa promuove lo sport… - FondazioneCUOA : Per gli allievi MBA Imprenditori CUOA una giornata di formazione con i giocatori del @BenettonRugby. Lo sport come… -

(Di sabato 9 giugno 2018) Giornata di formazione con ilper gli allievi del. L’iniziativa realizzata dapromuove locome risorsa da cui imparare e trarre ispirazione da mettere a frutto in azienda. Per i partecipanti dell’11ª e 12ª edizione dell’MBA Imprenditori di, venerdì 8 giugno è stata una giornata dedicata alla formazione outdoor, organizzata in collaborazione con. Il programma prevede lezioni in aula e allenamenti sul campo, per mettere a confronto i principi delcon la vita in azienda. Gli allievi si ritroveranno a “La Ghirada – Città dello”, a Treviso, dove passeranno assieme a docenti e giocatori deltutto il giorno fino a sera. La collaborazione con il, Club di Treviso con oltre ottant’anni di storia e risultati prestigiosi, si riconferma nel 2018 nell’ottica di ...