Romanzo della figlia di Gabriele D' Annunzio L' opera inedita ' ' Una donna' ' donata al

Lawrence Ferlinghetti - a 100 anni un altro Romanzo : "Sarà l'ultimo della beat generation" : Il poeta della beat generation Lawrence Ferlinghetti pubblicherà il suo prossimo romanzo "Little Boy" nel giorno del suo centesimo compleanno. Con la sua City Lights scoprì Allen Ginsberg e Gregory Corso. Oggi ritorna con "Little boy", libro che definisce sperimentale e che si annuncia come l'ultimo romanzo beat della storia.

Il nome della rosa - dal Romanzo si Umberto Eco/ Via alle riprese per la serie tv Rai dal budget di 26 milioni : Il nome della rosa, partono le riprese per la serie Rai da 26 milioni sul romanzo di Umberto Eco dopo il grandissimo successo di quello che ha visto protagonista Sean Connery.