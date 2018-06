Roma | vita da gattari Nella storica colonia felina della Piramide | “Ci chiedono di

Roma - la Dolce Vita di Elena Morali : balli scatenati fino all'alba in via Veneto : In pista tra gli applausi, le foto e i selfie con i fan fino alle prime ore della mattina nel bar della Dolce Vita di via Veneto. Elena Morali, ex concorrente de L'isola dei famosi, si è regala un'...

Romanina - lezioni di legalità dopo aggressione dei Casamonica : “Servono reti alternative alla malavita” : Bambini a scuola di giornalismo e legalità. “Il modo migliore per non far spegnere la luce sulla Romanina”, il quartiere di Roma est roccaforte del clan dei Casamonica, teatro del violento pestaggio del giorno di Pasqua ai danni di un barista della zona e di una avventrice per lo più disabile. La Rete dei Numeri Pari, Libera, la Rete Nobavaglio, Articolo 21, DaSud, insomma “quelli del Roxy Bar” – dai “caffè della legalità” che i ...

Roma. Le attività cimiteriali saranno gestite direttamente da Ama : E’ stato approvato dalla Giunta Capitolina il nuovo Contratto di Servizio tra Roma Capitale e Ama per la gestione dei

Ecco come l’ansia incide sulla mia vita Romantica : Questo blog è apparso per la prima volta su HuffPost Us ed è stato tradotto da Stefano PitrelliLa maggior parte della gente non ha idea dei miei problemi d'ansia. Sono una persona avventurosa, mi piace organizzare le cose nel modo più spontaneo, e son piuttosto rilassata — non certo una nevrotica. Ma quando osservi un'anatra che scivola leggera sull'acqua non vedi ciò che accade al di sotto della superficie ...

Roma - novità per la maglia away : la casacca sarà grigia : In occasione dell’ultima giornata di campionato De Rossi e compagni sono scesi in campo con la nuova maglia home 2018-2019 realizzata dallo sponsor tecnico Nike ispirata alla cotta di maglia dei legionari. In attesa dell’ufficialità, che arriverà comunque solo tra qualche settimana, possiamo già farci un’idea di come sarà la seconda maglia della prossima stagione, […] L'articolo Roma, novità per la maglia away: la casacca ...

Roma : Usura e attività finanziaria abusiva - 43enne ai domiciliari : Roma – I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del locale Tribunale. Questo nei confronti di una donna di nazionalità filippina, per i reati di Usura e abusiva attività finanziaria. Le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico – finanziaria di Roma hanno accertato che una 43enne, in Italia ...

Pippo Caruso - il nome e cognome che fanno il Romanzo della levità d’Italia : Sempre nel ruolo di se stesso, il maestro Caruso – 82 anni – è sempre in quello stare calmi quando si fa l’amore. Nella postura di tre quarti, erto a dominare il golfo mistico del teatro Ariston, dirige l’orchestra col baffo, col pizzo e con l’onda moschettiera dei suoi capelli accuditi da un mastro

Pippo Caruso - il nome e cognome che fanno fa il Romanzo della levità d’Italia : Sempre nel ruolo di se stesso, il maestro Caruso – 82 anni – è sempre in quello stare calmi quando si fa l’amore. Nella postura di tre quarti, erto a dominare il golfo mistico del teatro Ariston, dirige l’orchestra col baffo, col pizzo e con l’onda moschettiera dei suoi capelli accuditi da un mastro

Raiola : 'Donnarumma può restare a vita al Milan. Balotell? Roma o Napoli' : Mi avete criticato tutti ma è la punta più forte in Italia, è una delle migliori al mondo. Dobbiamo essere orgogliosi di averlo, poi qualcuno ha pensato di potersi qualificare anche senza di lui... ...

Milan - Raiola fa retRomarcia su Donnarumma : "Potrebbe restare qui a vita" : Raiola ha poi ribadito il concetto ai microfoni di Rmc Sport: 'Bisogna rispettare i tifosi, soprattutto quelli intelligenti. Rimane a vita al Milan, è sempre stata la richiesta dei tifosi. Ironia? No,...

Paura sulla Roma-Civitavecchia. Fiamme su motrice cisterna carburante : Roma: Vigili del Fuoco operativi sul posto dalle 16 Roma – La motrice di un’autocisterna, contenente 36.000 litri di benzina, ha destato attimi di Paura. L’episodio è stato registrato sull’autostrada Roma-Civitavecchia, all’altezza di Torrimpietra. Il veicolo locomotore ha preso fuoco proprio in prossimità della rampa di uscita, creando non poca tensione. Dalle 16 circa sono al lavoro due squadre dei Vigili del ...

Tragedia a Roma - uccide la figlia di 18 anni e poi si toglie la vita : Tragedia a Cecchina al culmine di una lite. L’omicidio -suicidio scoperto dai Vigili del fuoco intervenuti per spegnere un incendio nell’appartamento delle donne

Giro d’Italia – I ciclisti in coro a Roma tra paure e polemiche : “nessuno ha visto il circuito! Non volevamo rischiare la vita” : Il commento dei ciclisti del Giro d’Italia 101 sulle condizioni del circuito di Roma nell’ultima tappa disputata ieri nella Capitale Un’ultima tappa, quella del Giro d’Italia 101, dove a farla da padrona sono state le polemiche. Gli organizzatori della corsa rosa sono stati costretti ad appoggiare le richieste dei corridori, che minacciavano di fermare la corsa. David Lappartien (QUI le sue parole) si è scagliato contro i ...

Roma - giù dal cavalcavia A24 : due gemelli di 55 anni si tolgono la vita : Roma, giù dal cavalcavia A24: due gemelli di 55 anni si tolgono la vita Roma, giù dal cavalcavia A24: due gemelli di 55 anni si tolgono la vita Continua a leggere L'articolo Roma, giù dal cavalcavia A24: due gemelli di 55 anni si tolgono la vita proviene da NewsGo.