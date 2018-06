Roma | Totti in Cina | subito un bagno di folla

Due gladiatori a Roma : Totti e Russell Crowe sul red carpet del concerto de “Il Gladiatore” [GALLERY] : Russell Crowe e Francesco Totti sul tappeto rosso del concerto de ”Il Gradiatore”: all’evento benefico l’ex calciatore consegna una maglia della Roma all’attore Un incontro particolare quello tra Francesco Totti e Russell Crowe, che vede consegnare dal calciatore all’attore una maglia della Roma con su scritto “Maximus“. In occasione del concerto dedicato al film “Il Gladiatore“, di cui ...

Totti - un anno fa addio al calcio : rivivi quelle emozioni con la lettera ai tifosi della Roma : E così, un anno dopo, Francesco Totti annuncia la sua autobiografia. A 365 giorni dall'addio al calcio, il mondo del Capitano calciatore torna a essere il centro dell'universo, Romanista e non solo. Lui che ha unito un popolo, quello giallorosso, tramite le sue giocate, il suo amore per quei colori e un ...

Roma - Coric si presenta : “ho fatto di tutto per venire qui - i miei modelli sono Modric e Totti” : La Roma ha presentato oggi Ante Coric, che ha firmato oggi con i giallorossi fino al 2023: “sono davvero contento di essere qui” “Mi sento molto bene, mi trovo in uno dei più grandi club europei e sono davvero felice. Adesso ho solo voglia di iniziare, poi vedremo”. sono le prime parole da giocatore della Roma di Ante Coric, il centrocampista croato che ha firmato un contratto coi giallorossi fino al 2023. “Ho fatto ...

Roma - Totti - un anno fa il suo addio : "Ora 'famolo' primo ministro!" : L'addio di Totti alla Roma: brividi e lacrime all'Olimpico TUTTE LE LINGUE DEL MONDo - Ci sono pensieri in arabo, inglese, indonesiano, francese, cinese e portoghese, c'è chi mostra i cartoncini ...

Roma - un anno senza Totti : cosa è cambiato : Roma - La maglia della Roma che vedete in copertina ha una particolarità. Si tratta di un falso, o meglio, di un falso storico . E' la nuova divisa della stagione 2018-2019, indossata il 13 maggio all'...

Roma - Totti un anno dopo l'addio : Dieta - padel - social e gag : ... per l'anniversario dell'addio al calcio sono arrivate almeno 50 richieste di interviste, e continua ad essere l'immagine del club nel mondo. Ieri era ospite del Principe di Monaco a Montecarlo, oggi ...

Roma - De Rossi : 'Under? Vedo il nuovo Salah. Senza Totti inizio scioccante' : Quando viene sa tutto: come si montano le telecamere o chi ha fatto rumore, è informato su tutto pur stando dall'altra parte del mondo. Sa il fatto suo, è uno dei numeri uno in America e vuole ...

Roma - Zverev omaggia Totti agli Internazionali di tennis : Al termine del match ha poi deciso di omaggiare uno dei simboli viventi dello sport della Capitale e d'Italia, Francesco Totti . Racchetta regalata all'ex numero 10 della Roma, presente con la sua ...

Roma - Totti omaggia Buffon : “Per te ci sarò sempre” : Roma, Totti omaggia Buffon-Francesco Totti, sulle pagine della “Gazzetta dello Sport” ha colto l’occasione per omaggiare Buffon, ormai prossimo all’addio alla Juventus. IL SUO MESSAGGIO “Mi sono sempre trovato a mio agio a ruoli invertiti: io che ostinatamente non riuscivo a staccarmi dalla mia maglia, tu che hai sempre provato a trasmettermi la tua razionalità. […] L'articolo Roma, Totti omaggia Buffon: ...

Totti scrive a Buffon : la lettera da brividi dell’ex capitano della Roma : Nella giornata di ieri è andata in scena la conferenza stampa di Buffon, il portiere ha annunciato l’addio alla Juventus ma non al calcio giocato, sono arrivate infatti importanti offerte tra tutte quella del Psg. Attraverso la ‘Gazzetta dello Sport’ Francesco Totti ha deciso di scrivere a Buffon, ecco il commovente messaggio: “Mi sono sempre trovato a mio agio a ruoli invertiti io che ostinatamente non riuscivo a ...

"L'addio di Buffon? Non come Totti". E i tifosi della Roma si infuriano : Le parole di Silvano Martina, ex portiere e agente di Gianluigi Buffon, sono risultate indigeste ai tifosi Romanisti, che sui social hanno sollevato un polverone mediatico.Bufera sui socialMartina intervistato da JuveNews aveva dichiarato: "L'addio di Gigi non sarà come quello di Totti, che appartiene allo stile focoso dei Romani, ma senza dubbio più sobrio. A Torino mi aspetto un addio più simile a quello di Del Piero o Platini". Apriti ...

Buffon - l’agente : “non sarà un addio alla Totti - quelle celebrazioni appartengono ai Romani” : “Non sarà un addio alla Totti, quelle celebrazioni appartengono allo stile focoso romano. Sotto la Mole mi aspetto piuttosto un saluto simile a quello di Del Piero. Un quarto d’ora prima succederà qualcosa, magari come il lenzuolo ‘Ciao Platini'”. Sono le parole di Silvano Martina sull’addio al calcio giocato di Gianluigi Buffon, di cui è stato l’agente. “Ho avuto il piacere di accompagnare nel suo ...

Roma - murales di Francesco Totti sfregiato Video : Non è la prima volta che accade. Il murales dedicato a Francesco Totti, situato nel rione Monti, è stato nuovamente deturpato da alcuni vandali, non contenti di vedere in quel luogo un simbolo della storia giallorossa. Il dipinto raffigurava il numero dieci della Roma durante un'esultanza molto particolare, avvenuta nel lontano 2001, anno dell'ultimo scudetto [Video] dei lupacchiotti. La vicenda L'ultimo restauro del murales risale solamente a ...