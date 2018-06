Roma | sequestrati oltre cento chili di pesce | destinati ad un negozio | non erano in frigo

Roma : Abusivismo commerciale - 10.000 articoli sequestrati : Roma – Fine settimana di controlli da parte della Polizia Locale. Ottanta gli agenti messi in campo dal Comando Generale a contrasto dell’Abusivismo commerciale, con migliaia di articoli sequestrati. In zona Colosseo, una pattuglia è stata avvicinata da una coppia di turiste canadesi. Che ha consegnato agli agenti un portafoglio con all’interno 800 euro e i documenti del proprietario, che potrà così riavere quanto perduto. Le attività Le ...

Roma : Sequestrati 500 kg di alimenti : Roma – Intervento del reparto amministrativa del VII gruppo Tuscolano in via Cartagine, all’altezza della fermata metro Numidio Quadrato. Gli agenti, durante alcuni controlli delle attività commerciali della zona, hanno ispezionato il magazzino di un bar. E hanno scoperto centinaia di generi alimentari mal conservati in un deposito privo di qualunque autorizzazione. Dagli accertamenti è emerso che i cibi si trovavano all’interno di celle ...

Roma : Sequestrati 21 Kg di droga - 5 arresti : Roma – Primo maggio all’insegna dei sequestri di droga per la Polizia di Stato. Ventuno chili di marijuana erano trasportati da un nigeriano a bordo di una vecchia Ford in via Iperione. Il ragazzo, alla vista di una pattuglia del Reparto Volanti, ha tentato la fuga; raggiunto dopo un breve inseguimento e’ stato arrestato anche per aver colpito gli agenti. Un altro pusher nigeriano e’ finito in manette. I poliziotti dei ...

'Ndrangheta - sequestrati beni per 30 milioni in Calabria e a Roma : 'Ndrangheta, sequestrati beni per 30 milioni in Calabria e a Roma La disposizione della Dda di Catanzaro ha coinvolto le attività di un imprenditore che opera nel settore del turismo. Sequestrato anche un hotel di lusso