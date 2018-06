Roma pride | marceremo perché due gay che si tengono per mano non subiscano più omofobia

ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 giugno 2018) «Quando ho vinto il concorso di preside gay»… è questa una delle battute ricorrenti di Vanni Piccolo. Ogni volta che la dice, non puoi fare a meno di sorridere. Interiormente, prima di ogni altra cosa.non c’è solo un’irriverenza che ha radici lontane. Non ci trovi, infatti, solo l’orgoglio che ha portato i gay della sua generazione a liberarsi dalle maglie del pregiudizio in una società che non concedeva alcuno spazio, pubblico e privato, alle persone Lgbt. C’è anche una profonda pacatezza: quella di chi, dopo aver attraversato la storia, ne conosce i contorni e in un certo qual modo ne domina le dinamiche. È quello che è successo ieri, d’altronde, al galà per i trentacinque anni del Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli. Al teatro Quirinetta di, si sono riuniti tra i personaggi più noti della gay community italiana, di ieri e di oggi: da Franco Grillini, storico ...