Roma Pride | la Brigata Arcobaleno contro vecchi e nuovi fascismi

Roma Pride 2018 - migliaia in corteo al grido di "Resistenza arcobaleno" : È partito il Roma Pride 2018: migliaia di persone in corteo con in apertura un grande striscione con il motto di questa edizione: "Brigata Arcobaleno. La resistenza continua". A...

‘Resistiamo’ - sfila il Roma Pride : Roma, 9 giu. (AdnKronos) – Al grido di ‘Resistiamo’ è partito il corteo del . La brigata arcobaleno, nome che omaggia partigiane e partigiani protagonisti dell’edizione 2018, ha lasciato piazza della Repubblica accompagnata da 18 carri, per colorare il centro città fino a piazza Madonna di Loreto.‘Questa libertà conquistata sui monti deve continuare tutti i giorni per i nostri diritti e dobbiamo far sì che siano ...

Roma Pride : 'con noi i partigiani' : ANSA, - Roma, 9 GIU - Al via per le strade della Capitale l'edizione 2018 del Roma Pride, la manifestazione per l'orgoglio e i diritti del mondo omosessuale. "Quest'anno - spiega il portavoce Sebastiano Secci, che tiene lo striscione di testa - il tema è 'Brigata arcobaleno, la liberazione continua'. L'Italia è un Paese in cui nel 2018 è ...

Pride 2018 - il 'traffico arcobaleno' di Roma sulle Google Maps : Un 'serpentone' con i colori dell'arcobaleno: così Google indica il denso traffico - di persone e non di veicoli stavolta - nelle zone di Roma interessate dal Pride 2018. Normalmente, le strade con ...

"Gay Pride a Roma : "Una società fondata sul rispetto e le differenze è più forte" : "Bellissimo e grandissimo Gay Pride. Una società fondata sul valore delle differenze e sul rispetto è una società più forte e sicura. Una società dell'odio e delle paure è inevitabilmente una società insicura e pericolosa per tutti. Grazie agli organizzatori per aver fatto oggi più bella Roma". Lo ha scritto sul proprio profilo Instagram il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. ...

Gay Pride Roma - "Siamo mezzo milione". FOTO : Gay Pride Roma, "Siamo mezzo milione". FOTO Per le strade della Capitale sfila l'edizione 2018 della manifestazione per l'orgoglio e i diritti del mondo omosessuale. La manifestazione, partita da piazza della Repubblica, arriverà a piazza della Madonna di Loreto. LA FOTOGALLERY Parole chiave: ...

Gay Pride Roma 2018 - le foto. "Siamo mezzo milione" : "Siamo mezzo milione". L'annuncio al Roma Pride 2018 è venuto quando la testa del corteo è arrivata al Colosseo. Dietro gli striscioni, tra gli altri, anche la parlamentare prima firmataria della ...

Roma Pride - Imma Battaglia insieme a Eva Grimaldi : ”Governo omofobo e reazionario. Con Fontana mostra sua vera faccia” : “Siamo qui per dire a Fontana (Lorenzo Fontana, ministro della Famiglia, ndr) in maniera forte e chiara che sui diritti non si arretra, che la famiglia è quella in cui c’è l’amore e che questo governo, attraverso Fontana, ha mostrato la sua faccia”. Così Imma Battaglia, insieme alla sua compagna Eva Grimaldi, durante il corteo Roma Pride. L'articolo Roma Pride, Imma Battaglia insieme a Eva Grimaldi:”Governo ...

Gay Pride - migliaia in piazza a Roma per la “resistenza arcobaleno”. Manifestazione anche a Trento – FOTO : Nella Capitale migliaia di persone in piazza per il Roma Pride 2018, quest’anno nel segno della “Liberazione continua”, ispirato dai valori della Resistenza e della Costituzione. La parata dell’orgoglio Lgbtqi sfila da piazza della Repubblica a piazza Madonna di Loreto. Dietro al carro di testa – la “Brigata arcobaleno” – spiccano quelli del Circolo “Mario Mieli” con le bandiere ...

Roma Pride : P&G - amore oltre pregiudizi : ... per partecipare al Roma Pride 2018, la sfilata per idiritti del mondo omosessuale. 'Questo è per noi il modo piùbello per dimostrare uno dei principi in cui crediamo molto haspiegato Sonia Anelli, ...