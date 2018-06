Roma Pride | Imma Battaglia insieme a Eva Grimaldi | ”Governo omofobo e reazionario Con

Gay Pride - migliaia in piazza a Roma per la “resistenza arcobaleno”. Manifestazione anche a Trento – FOTO : Nella Capitale migliaia di persone in piazza per il Roma Pride 2018, quest’anno nel segno della “Liberazione continua”, ispirato dai valori della Resistenza e della Costituzione. La parata dell’orgoglio Lgbtqi sfila da piazza della Repubblica a piazza Madonna di Loreto. Dietro al carro di testa – la “Brigata arcobaleno” – spiccano quelli del Circolo “Mario Mieli” con le bandiere ...

Roma Pride : P&G - amore oltre pregiudizi : ... per partecipare al Roma Pride 2018, la sfilata per idiritti del mondo omosessuale. 'Questo è per noi il modo piùbello per dimostrare uno dei principi in cui crediamo molto haspiegato Sonia Anelli, ...

Roma Pride 2018 - migliaia in corteo al grido di 'Resistenza arcobaleno' : È partito il Roma Pride 2018 : migliaia di persone in corteo con in apertura un grande striscione con il motto di questa edizione: 'Brigata Arcobaleno. La resistenza continua'. A spiegare il senso di ...

GAY PRIDE Roma 2018/ Marcia della Brigata Arcobaleno nelle strade della Capitale : duro attacco di Forza Nuova : Gay PRIDE ROMA 2018: oggi Marcia per i diritti delle persone omosessuali, due partigiani nel corteo. Ultime notizie: assente sindaca Virginia Raggi, c'è presidente Regione Lazio Zingaretti(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 16:23:00 GMT)

Gay Pride Roma 2018/ Oggi marcia per i diritti delle persone omosessuali : due partigiani nel corteo : Gay Pride Roma 2018: Oggi marcia per i diritti delle persone omosessuali, due partigiani nel corteo. Ultime notizie: assente sindaca Virginia Raggi, c'è presidente Regione Lazio Zingaretti(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 15:29:00 GMT)

Roma Pride - marceremo perché due gay che si tengono per mano non subiscano più omofobia : «Quando ho vinto il concorso di preside gay»… è questa una delle battute ricorrenti di Vanni Piccolo. Ogni volta che la dice, non puoi fare a meno di sorridere. Interiormente, prima di ogni altra cosa. perché non c’è solo un’irriverenza che ha radici lontane. Non ci trovi, infatti, solo l’orgoglio che ha portato i gay della sua generazione a liberarsi dalle maglie del pregiudizio in una società che non concedeva alcuno spazio, pubblico e ...

Gay Pride Roma - la marcia arcobaleno sfila nelle strade della Capitale - : Il corteo parte alle 16 da piazza della Repubblica e arriva a piazza della Madonna di Loreto. Hanno aderito anche il presidente della Regione Zingaretti e il Pd. Oggi manifestazioni anche a Trento e ...

Gay Pride Roma - la marcia arcobaleno sfila nelle strade della Capitale : Gay Pride Roma, la marcia arcobaleno sfila nelle strade della Capitale Il corteo parte alle 16 da piazza della Repubblica e arriva a piazza della Madonna di Loreto. Hanno aderito anche il presidente della Regione Zingaretti e il Pd. Oggi manifestazioni anche a Trento e Pavia Parole chiave: ...

Roma Pride : la sinistra alla frutta si inventa i partigiani gay : Basta guardare la cronaca degli ultimi giorni. Appena il governo Conte si è insediato, sono stati avviati i consueti mulini. I nuovi ministri sono stati accusati di odiare gli immigrati, di essere ...

Radicali Italiani e Radicali Roma aderiranno al Gay Pride di domani : Radicali: saremo presenti con ancor più convinzione rispetto ad anni passati Roma – Di seguito la nota congiunta tra il segretario nazionale di Radicali Italiani e deputato di +Europa, Riccardo Magi e il segretario di Radicali Roma e consigliere regionale di +Europa, Alessandro Capriccioli. “Già da qualche anno, in tutta Europa, stiamo vivendo una fase storica in cui i diritti delle persone sono concretamente minacciati da una ...

I Sargassi al RomaPride 2018 per la difesa dei diritti LGBT : I Sargassi – brand leader nel settore dell’hairstyle da oltre 40 anni – si uniscono alla comunità LGBT, in occasione del RomaPride 2018, per abbattere e contrastare ogni forma di discriminazione e per promuovere la parità di diritti. Sabato 9 giugno I Sargassi, partner di Radio Globo, saranno in diretta radiofonica dalle 14:00 alle 17:00 dal TRUCK GLOBO, posizionato in Piazza della Repubblica, con i Dj Andrea Torre e Federico De La ...

Zingaretti : 9 giugno sarò al Roma Pride insieme a Regione Lazio : DIRITTI. Pride, Zingaretti: PIAZZA CHE CHIEDE PIÙ DIGNITÀ È ANCHE NOSTRA Roma – Di seguito il tweet di Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio. “sarò al #RomaPride il 9 giugno. Perché è un grande, festoso e bellissimo evento civile e popolare. Quando una piazza chiede più diritti e dignità per tutti, allora è la nostra piazza. C’è la nostra gente e per questo la Regione Lazio e io ci saremo”. L'articolo ...

Staffetta Varallo-Romagnano in occasione del Gay Pride : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Staffetta Varallo-Romagnano in ...

Dalla Sicilia a Roma Torna il Disability Pride : Spettacoli d'intrattenimento saranno accompagnati Dalla lettura di alcuni articoli della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone Disabili, unendo le celebrazioni a momenti di riflessione. A guidare ...